Лукашенко вновь созвонился с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье продолжили обсуждение ситуации в республике, в том числе с учетом оказываемого на страну давления извне, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.