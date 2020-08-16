«Вы будете стоять на коленях»: Лукашенко заявил, что не отдаст страну даже после своей смерти, и сравнил протестующих с крысами

"Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что не отдаст оппонентам страну даже после своей смерти.

"Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - подчеркнул Лукашенко.

Он отвергает возможность провести повторные выборы. "Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них - мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль", - заявил он.

"Мы не должны стать отхожим местом для Европы, - заявил Лукашенко. - Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой".

Лукашенко также обратился к людям, которых он назвал заблудшими и дезориентированными: "Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы, скажите, какой? Вы хотите перемен - каких, что будем менять? Вы хотите реформ, скажите, каких, завтра начнем!", - заявил президент.

Также он сравнил протестующих с крысами и сказал, что без него все будут на коленях. "Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из нор. Ими управляют чужие люди. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь под Минском, как в 1939, а не под Брестом. Мы встанем все Брестской крепостью, страну не отдадим!" - заверил Лукашенко.