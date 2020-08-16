Картина дня: акции за и против Лукашенко, последствия запретов на полеты и закрытие популярного заведения в Таллинне

БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО 〉 В Минске проходят акции за и против Лукашенко: одни скандируют «За батьку!», другие - «Уходи!»

В Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...

«Это был бы глупый шаг»: Мария Колесникова не верит, что Путин направит войска в Белоруссию

Вмешательство Москвы в ситуацию в Белоруссии стало бы "глупым шагом" Кремля, заявила Bild am Sonntag соратница Светланы Тихановской. Лукашенко ранее заявил о помощи со стороны России при "внешней угрозе". Читать далее...

ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений коронавирусом

По данным ВОЗ, еще никогда в мире за сутки не заражалось коронавирусом столько людей - почти 300 тысяч. Читать далее...

В Эстонии коронавирус выявлен еще у шести человек

За последние сутки в Эстонии были проанализированы 1046 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, шесть проб дали положительный результат. Читать далее...

ВНЕ ДОМА 〉 В субботу в популярном заведении в центре Таллинна был приготовлен последний бургер

К большому сожалению завсегдатаев, кафе Jahu tänavagurmee, завоевавшее популярность своими бургерами и пиццей, в субботу работало последний день. Читать далее...

Урмас Паэт: запреты на полеты наносят большой ущерб путешественникам и Эстонии