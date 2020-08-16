Картина дня: акции за и против Лукашенко, смерть внука Назарбаева и закрытие популярного заведения в Таллинне

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 августа.
БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО 〉 В Минске проходят акции за и против Лукашенко: одни скандируют «За батьку!», другие - «Уходи!»
В Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 На площади Вабадузе прошла демонстрация в поддержку белорусов
Сегодня в 14.00 в Минске начался Марш Свободы, где вновь собрались протестующие против результатов белорусских выборов. Эстонские белорусы также собрались на площади Вабадузе в Таллинне, чтобы выразить поддержку своим землякам. Читать далее...
В Эстонии коронавирус выявлен еще у шести человек
За последние сутки в Эстонии были проанализированы 1046 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, шесть проб дали положительный результат. Читать далее...
«Это был бы глупый шаг»: Мария Колесникова не верит, что Путин направит войска в Белоруссию
Вмешательство Москвы в ситуацию в Белоруссии стало бы "глупым шагом" Кремля, заявила Bild am Sonntag соратница Светланы Тихановской. Лукашенко ранее заявил о помощи со стороны России при "внешней угрозе". Читать далее...
Паэт: Лукашенко готовит почву для вмешательства России
Нынешнее поведение Александра Лукашенко, путем фальсифицированных выборов сохранившего за собой пост президента Белоруссии, указывает на то, что в вопрос обеспечения безопасности ослабленного протестами государства вот-вот может вмешаться Россия, считает евродепутат от Эстонии Урмас Паэт. Читать далее...
Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ осудили нарушения и насилие в Белоруссии
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) при поддержке делегаций Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы подписала "Белорусскую декларацию", в которой прошедшие президентские выборы в Белоруссии названы не соответствующими международным избирательным стандартам и не отражающими свободного волеизъявления белорусского народа. Читать далее...
ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений коронавирусом
По данным ВОЗ, еще никогда в мире за сутки не заражалось коронавирусом столько людей - почти 300 тысяч. Читать далее...
В Эстонии коронавирус выявлен еще у шести человек
За последние сутки в Эстонии были проанализированы 1046 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, шесть проб дали положительный результат. Читать далее...
ВНЕ ДОМА 〉 В субботу в популярном заведении в центре Таллинна был приготовлен последний бургер
К большому сожалению завсегдатаев, кафе Jahu tänavagurmee, завоевавшее популярность своими бургерами и пиццей, в субботу работало последний день. Читать далее...
Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер в Лондоне
В Лондоне скончался 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как сообщают казахские СМИ, предположительно причиной смерти Айсултана Назарбаева стала остановка сердца. Читать далее...
Урмас Паэт: запреты на полеты наносят большой ущерб путешественникам и Эстонии
Министр экономики и коммуникаций Таави Аас проводит политику запретов на авиасообщение, которая своей непредсказуемостью наносит ущерб пассажирам, авиапредприятиям и Эстонии в целом, считает евродепутат Урмас Паэт. Читать далее...
Белоруссия стягивает к границе с Литвой танки и десантную бригаду для проведения учений
Белоруссия в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой. Читать далее...