Погода в понедельник вновь порадует теплом

Господство северо-западного переноса на высотах послужит причиной смены жары на умеренно тёплое лето, где показания термометров по всей Эстонии не привысят отметки 25°С. Прекрасным дополнением будет яркое солнце, которое не смогут затмить вновь образовавшиеся облака. Об этом позаботится новый антициклон, зародившийся над Балтийским морем.