Погода в понедельник вновь порадует теплом

Господство северо-западного переноса на высотах послужит причиной смены жары на умеренно тёплое лето, где показания термометров по всей Эстонии не привысят отметки 25°С. Прекрасным дополнением будет яркое солнце, которое не смогут затмить вновь образовавшиеся облака. Об этом позаботится новый антициклон, зародившийся над Балтийским морем.
В понедельник 17 августа будет ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северный со скоростью 2-8 м/с, около полудня на северном побережье ветер повернёт к западному направлению и усилится порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит 19..25°С.