В Башкирии тысячи человек вышли на протест против разработки на горе Куштау

Активисты сломали ограждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании.

По данным Telegram-канала "Куш on-line", в акции участвуют несколько тысяч человек, в опубликованных видеозаписях с места событий активисты призывают сотрудников правоохранительных органов показать, что они "с народом, а не против народа", и не мешать борьбе за гору.

Башкирия, 15 августа Vadim Braidov/TASS ФОТО: Vadim Braidov/Vadim Braidov/TASS

Общественную безопасность у Куштау поддерживают сотрудники Росгвардии, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии в воскресенье. Они "действуют исключительно в рамках закона".

"В некоторых СМИ и социальных сетях продолжает распространяться недостоверная информация о том, что сотрудники Росгвардии, привлекаемые к охране общественной безопасности в районе шихана Куштау, якобы используют спецсредства. Однако ни ранее, ни по настоящее время никакие специальные средства не применялись и не применяются", - подчеркивается в сообщении.

В Росгвардии также отметили, что никто из сотрудников ОМОНа не пострадал.

Конфликт вокруг месторождения на Куштау

Протесты у горы Куштау начались с 3 августа, когда БСК начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. Активисты не пускали на гору тяжелую технику.

В субботу палаточный лагерь протестующих был разрушен, жившие в нем активисты были вынуждены уехать, представители компании начали огораживать площадку забором из металлической сетки и колючей проволоки.

Па данным адвоката Гарифуллы Яппарова, в субботу у горы были задержаны около 80 человек. "Списки задержанных не дают. Сейчас родные не знают, где находятся их близкие. Сегодня утром мой подзащитный сказал, что задержанных 80 человек", - сообщил он.

Башкирия, 15 августа Vadim Braidov/TASS ФОТО: Vadim Braidov/Vadim Braidov/TASS

В настоящее время вернувшиеся в лагерь активисты снесли забор, сообщил агентству "Интерфакс" член Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Руслан Валиев, который находится у горы Куштау.

Сотовая связь и интернет на горе в воскресенье практически недоступны.

Один из активистов Григорий Горовой сообщил агентству "Интерфакс", что протестующие восстанавливают разрушенный палаточный лагерь.

"Лагерь отбили, защитники пошли с лопатами, с камнями. Охрана разбежалась. Сейчас содрали всю сетку рабицу и укрепляют лагерь", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ишимбайский городской суд арестовал двух противников вырубки леса на Куштау на трое суток. Административные протоколы в отношении них были по статьям о самоуправстве (ст.19.1 КОАП РФ) и неповиновении требованиям сотрудников полиции (ст.19.3 КОАП РФ). Еще в отношении нескольких активистов были составлены только протоколы о самоуправстве.

Планы БСК

АО "Сырьевая компания" (входит в АО "Башкирская содовая компания") получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывает начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет. По предварительным оценкам компании, запасов Куштау хватит как минимум на 70 лет работы.