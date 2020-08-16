У леса Ихасте собрались протестующие

Дискуссии касаются детального плана, утвержденного Тартуской городской думой в середине июня, который позволит построить 28 жилых домов на опушке леса между дорогой Мянниметса и улицей Хиподроми. Это возмущает ряд жителей Ихасте.

Йоханна Мария Тыугу из Совета зеленых оправдала свое присутствие на демонстрации, заявив, что и для нее, и для зеленых важно, чтобы ценная часть леса не была потеряна и напомнила, что управление лесным хозяйством в настоящее время нарушено.

Новые частные дома

Депутат Тартуской городской думы Андрус Пунт сказал, что он должен прислушаться к тому, что жители Ихасте говорят о лесе. На вопрос, голосовал ли Пунт в совете за подробный план леса Ихасте, он ответил, что проголосовал за развитие города Тарту. «Тарту отобрал 60 процентов земли в общественное пользование, а 40 процентов будут иметь частные дома, что позволит людям переехать сюда в красивый Ихасте», - сказал Пунт. «В Тарту более ста тысяч человек, и мы должны здесь все приспособить, и здесь всем должно быть хорошо», - добавил он.

Елена Тереп, которая с детства связана с Ихасте, не думает, что строительство новых домов вместо леса улучшит ее жизненную среду. «Мы хотим, чтобы наш лес выжил», - сказала Тереп.

Михкель Куннус, преподаватель экологической этики, который присутствовал на демонстрации, обнаружил, что у человечества нет другого выбора, кроме как реинтегрироваться в замкнутые системы, и что управление лесным хозяйством может быть одним из центральных решений.

В своем выступлении Ленне Рэн-Куусик, член правления неправительственной организации «Союз жителей Ихасте», подчеркнула, что лес - это богатая видами и целостная экосистема, а не поле деревьев. «Благополучие леса в значительной степени связано с нашим собственным благополучием», - сказала Рен-Куусик. «Леса обладают экономической, экологической, социальной и культурной ценностью, и между этими преимуществами должен быть баланс. На данный момент такого баланса нет», - сказала она, добавив, что общество все больше осознает, что лес в основном рассматривается только как источник быстрого дохода. По словам Ряхн-Куусик, лес Ихасте является домом четверти растений с более высокой степенью защиты, а также лес домом для многих шмелей, которых можно найти только в лесу Ихасте по всей Эстонии. «Природоохранные ценности Эстонии имеют государственное значение, независимо от формы собственности, и в этом лесу находится орнитологическая зона Ропка-Ихасте, входящая в сеть Natura2000», - подчеркнула Ряхн-Куусик.

Не все местные жители возражают