Фото ⟩ Во всеэстонской акции защитников леса приняли участие по меньшей мере 750 человек

Дискуссии касаются детального плана, утвержденного Тартуской городской думой в середине июня, который позволит построить 28 жилых домов на опушке леса между дорогой Мянниметса и улицей Хиподроми. Это возмущает ряд жителей Ихасте.

Йоханна Мария Тыугу из Совета зеленых оправдала свое присутствие на демонстрации, заявив, что и для нее, и для зеленых важно, чтобы ценная часть леса не была потеряна и напомнила, что управление лесным хозяйством в настоящее время нарушено.

Новые частные дома

Депутат Тартуской городской думы Андрус Пунт сказал, что он должен прислушаться к тому, что жители Ихасте говорят о лесе. На вопрос, голосовал ли Пунт в совете за подробный план леса Ихасте, он ответил, что проголосовал за развитие города Тарту. «Тарту отобрал 60 процентов земли в общественное пользование, а 40 процентов будут иметь частные дома, что позволит людям переехать сюда в красивый Ихасте», - сказал Пунт. «В Тарту более ста тысяч человек, и мы должны здесь все приспособить, и здесь всем должно быть хорошо», - добавил он.

Елена Тереп, которая с детства связана с Ихасте, не думает, что строительство новых домов вместо леса улучшит ее жизненную среду. «Мы хотим, чтобы наш лес выжил», - сказала Тереп.

Михкель Куннус, преподаватель экологической этики, который присутствовал на демонстрации, обнаружил, что у человечества нет другого выбора, кроме как реинтегрироваться в замкнутые системы, и что управление лесным хозяйством может быть одним из центральных решений.

В своем выступлении Ленне Рэн-Куусик, член правления неправительственной организации «Союз жителей Ихасте», подчеркнула, что лес - это богатая видами и целостная экосистема, а не поле деревьев. «Благополучие леса в значительной степени связано с нашим собственным благополучием», - сказала Рен-Куусик. «Леса обладают экономической, экологической, социальной и культурной ценностью, и между этими преимуществами должен быть баланс. На данный момент такого баланса нет», - сказала она, добавив, что общество все больше осознает, что лес в основном рассматривается только как источник быстрого дохода. По словам Ряхн-Куусик, лес Ихасте является домом четверти растений с более высокой степенью защиты, а также лес домом для многих шмелей, которых можно найти только в лесу Ихасте по всей Эстонии. «Природоохранные ценности Эстонии имеют государственное значение, независимо от формы собственности, и в этом лесу находится орнитологическая зона Ропка-Ихасте, входящая в сеть Natura2000», - подчеркнула Ряхн-Куусик.

Не все местные жители возражают

Мнения Общества Ихасте и НПО жителей Ихасте не полностью совпадают. Калле Пилт, член общества Ихасте, объяснила, что общество Ихасте всегда выступало за сохранение и чистоту леса Ихасте и каждый день убирало лесные угодья, и при участии общества были построены несколько беговых дорожек и отремонтированные спортивные сооружения.

Акции прошли по всей Эстонии

В проведенной в воскресенье всеэстонской акции защитников леса приняли участие, по предварительной оценке, по меньшей мере 750 человек, однако это еще не окончательная цифра, поскольку информация об активности поступила пока только из 15 из 28 точек, в которых проводилась акция.

По состоянию на 18.30 в одной из таких точек акция еще продолжалась и в езе одной только начиналась. Активисты — защитники лесов призывают политиков, принимая решения, объективно учитывать четыре связанные с лесом ценности — экологические, экономические, социальные и культурные.

«Численность участников может быть на самом деле еще больше, поскольку некоторые просто не сумели найти место проведения акций в своих регионах», - сообщила BNS Терье Пывват из НКО Päästame Eesti Metsad. - Те, кто не смог сегодня принять участие в акции, могут дать свой голос, подписав вывешенную нами в интернете петицию».

Активисты экологического движения в Эстонии на странице petitsioon.savetheforest.ee собирают подписи под проектом законодательной инициативы по защите леса, призванного в корне поменять политику отношения к лесу в Эстонии.