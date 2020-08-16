Паэт: Лукашенко готовит почву для вмешательства России

“Лукашенко запугивает людей надуманной внешней угрозой. Мол, что НАТО концентрирует свои войска у границ Белоруссии, - сообщил Паэт. - Это опасная риторика, которая, по его мнению, готовит почву при необходимости для масштабного вмешательства России в события в Белоруссии».

“Лукашенко, конечно, ставит своей целью сохранить за собой власть и при необходимости, сделать это при поддержке России, - считает Паэт. - Это опасный сценарий, который может привести к новой волне насилия в Белоруссии и, если произойдет прямое вмешательство России, то это будет иметь долгосрочные и негативные последствия. Это мы уже наблюдали на примере Украины и Молдавии».