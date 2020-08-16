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В Лондоне скончался 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как сообщают казахские СМИ, предположительно причиной смерти Айсултана Назарбаева стала остановка сердца, пишет Русская служба Би-би-си.

В Лондоне скончался 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как сообщают казахские СМИ, предположительно причиной смерти Айсултана Назарбаева стала остановка сердца.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в сообщении старшей дочери экс-президента Дариги на сайте фонда Назарбаева.

Айсултан Назарбаев - средний сын Дариги Назарбаевой и опального зятя бывшего президента, ныне покойного Рахата Алиева. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте он был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана.

В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана. Через 10 дней, 26 августа, ему бы исполнилось 30 лет.

В октябре прошлого года молодой человек был осужден лондонским судом за то, что под воздействием наркотиков оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. Он получил условный срок; его обязали продолжить лечение от наркозависимости и оштрафовали.

По данным следствия, Айсултан Назарбаев употреблял кокаин. После первого слушания дела судья отпустил Айсултана из-под стражи при условии, что тот немедленно будет отправлен на лечение.

Насколько известно, Назарбаев в итоге проходил лечение в Priory - известной частной клинике для наркозависимых, где в разное время проходили курсы реабилитации различные знаменитости, такие как музыканты Эми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.

Сам Айсултан Назарбаев еще в 2017 году в своем "Фейсбуке" признавал, что он употреблял наркотики после смерти своего отца Рахата Алиева, зятя президента, бежавшего из Казахстана в Австрию и, по официальной версии, покончившего там с собой в тюрьме. Тогда Айсултан Назарбаев говорил, что с зависимостью ему помогли справиться "его дед и Всевышний".

В феврале этого года на странице Айсултана Назарбаева в "Фейсбуке" (его аккаунт в этой соцсети не верифицирован) говорилось от первого лица, что он обратился к властям Британии с просьбой о политическом убежище. В этом посте говорилось о том, что он находится в плохих отношениях со своими родственниками из-за их “жадности и ненасытности”. В записи также говорилось о плохих отношениях с матерью и о предполагаемой коррупционной схеме продажи казахстанского газа в Россию.

В марте этого года выяснилось, что дорогостоящая недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери казахского лидера Нурсултана Назарбаева Дариги и ее старшего сына Нурали Алиева.