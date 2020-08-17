Студия Postimees: какова же позиция Эстонии по «Северному потоку–2»?

С чем связан новый виток противоречий вокруг реализации проекта российского газопровода «Северный поток–2» (Nord Stream-2)? Напомним, что недавно еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что угроза США ввести новые санкции против европейских компаний, связанных с «Северным потоком–2», является нарушением международного права. Позже Симсон отреклась от своих слов в поддержку проекта.