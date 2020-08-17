Студия Postimees: какова же позиция Эстонии по «Северному потоку–2»?
С чем связан новый виток противоречий вокруг реализации проекта российского газопровода «Северный поток–2» (Nord Stream-2)? Напомним, что недавно еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что угроза США ввести новые санкции против европейских компаний, связанных с «Северным потоком–2», является нарушением международного права. Позже Симсон отреклась от своих слов в поддержку проекта.
Тему прокомментирует в студии депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ). Интервью можно будет увидеть в прямом эфире в 13:00.
- Не станет ли «Северный поток–2» той границей, по которой произойдет разлом между США и ЕС?
- Противоречат ли санкции США против европейских компаний международному праву?
- Почему эстонский комиссар Кадри Симсон (Центристская партия) сначала заявляет одно, а потом говорит другое? Какова же позиция Эстонии?
- Кто останется на стороне США?
- В случае поддержки американских санкций не противопоставит ли себя Эстония интересам ЕС?