Урмас Паэт: в руководстве ЕС не скрывают, что санкции США им не нравятся

Тему прокомментировал в студии депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ).

Выдержки из беседы:

— Станет ли «Северный поток – 2» той границей, по которой произойдет разлом между США и ЕС?

— Никакого разлома между ЕС и США нет, но есть разногласия внутри Евросоюза.

— По вашей оценке, противоречат ли санкции США против европейских компаний международному праву?

— ЕС уже около двух лет назад заявил, что «Северный поток—2» является угрозой энергобезопасности. Это было четкое политическое решение ЕС (Евросовета и Еврокомиссии), под которым подписались все 28 стран, включая на тот момент еще и Великобританию.

Ключевым моментом было то, что импортированная энергия не должна достигать слишком высокого уровня внутри ЕС, чтобы исключить экономическое и политическое влияние со стороны третьих стран.

Именно по этой причине проект «Северный поток – 2» не должен был быть реализован. Однако юридически это не было закреплено.

В результате, не было создано оснований для того, чтобы сказать «нет» участию в проекте немецким фирмам и предприятиям других стран. И теперь это вылилось в проблему.

При этом США настаивают на том, что проект угрожает энергетической безопасности ЕС. И когда Америка начала действовать, ряд стран ЕС подвергли эти шаги критике.

— Подписала ли Эстония документ, который осуждает введение санкций США против европейских предприятий?

— Да, Эстония среди тех 24 стран, которые подписали данную хартию. Только три страны в этом не участвовали (Латвия, Румыния, Польша — прим.ред.).

— То есть, на фоне политического решения ЕС двухлетней давности о недопустимости строительства газопровода мы подписали хартию, осуждающую введение санкций со стороны США в отношении европейских участников проекта?

— Да, ситуация получилась двоякой. Со стороны это выглядит глупо. Если сейчас некоторые члены правительства Эстонии или Еврокомиссии утверждают, что политическое решение двухлетней давности теперь уже не имеет значения, тогда было бы корректно принять в Брюсселе новое решение по энергобезопасности ЕС.

При принятии нового решения нужно прямо сказать, что единая энергополитика ЕС больше не имеет значения. Иначе на данный момент мы вступили в неприятный конфликт с США.

В Америке политическая позиция Европы вызывает вопросы.

— При этом президент Финляндии как-то спросил: если «Северный поток—1» не является угрозой безопасности ЕС, то почему «Северный поток—2» превратился в такую угрозу?

— В свое время Финляндия поддержала общее политическое решение ЕС по части энергобезопасности. Все остальные вопросы нужно задать властям Финляндии.

— Какова же позиция Эстонии? Мы останемся на стороне США или ЕС? В случае поддержки американских санкций мы не противопоставляем себя интересам ЕС?

— Повторяю, что позиция ЕС была сформулирована два года назад. Никто это решение до сих пор не изменил.