Спецкомиссии Рийгикогу продолжат обсуждать вопрос, связанный с отмыванием денег

На заседание приглашены советники министра финансов Кристель Меннинг и Керсти Крахт, а также министр юстиции Райво Аэг и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Мы получили обзор противоречий, связанных с наймом посредника из США, однако причины возникновения этих противоречий нам по-прежнему неясны. Приглашенные на этот раз лица должны помочь нам внести ясность», - пояснил в интервью BNS председатель комиссии по контролю за госбюджетом, реформист Юрген Лиги.

«Выявленные на заседаниях комиссий факты и различные документы позволяют с уверенностью заявить, что Эстонская республика не должна была заключать договор с господином Фрихом и что сам по себе договор юридически слаб», - добавила председатель комиссии по борьбе с коррупцией, социал-демократ Катри Райк.

«Теперь предстоит выяснить, каким образом этот договор появился на свет», - отметила она.

Внеочередное совместное заседание комиссий начнется на Тоомпеа в 13 часов.