Галерея ⟩ В Ласнамяэ состоялось открытие междугородней остановки «Мустакиви»

У пришедших на церемонию открытия была возможность совершить утреннюю прогулку по Ласнамяэ на редких ретро-автобусах.

«Создание возможности междугородним автобусам совершать промежуточную остановку для посадки пассажиров в конце Лаагна-теэ - давнее пожелание не только ласнамяэсцев, но и жителей восточной части Таллинна. Новое решение позволит сэкономить как время пассажиров, так и уменьшить нагрузку на городскую инфраструктуру. Теперь для многих транспортная логистика станет более рациональной – у людей не будет необходимости ехать в противоположном направлении до столичного автовокзала, чтобы начать свою поездку в сторону Ида-Вирумаа»,- сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

До введения ограничений на пересечение границ из-за эпидемии коронавируса, ежедневно из Таллинна в восточном направлении отправлялось в среднем до 40 рейсов.

На данный момент нагрузка на транспортный узел Мустакиви снизилась, но после возобновления международных рейсов многие смогут оценить удобство появившейся возможности. Первых пассажиров с междугородней остановки «Мустакиви» автобус примет 17 августа.

Новый заезд для автобусов дальнего следования имеет прочное износостойкое цементобетонное покрытие. На автобусной остановке установлены два новых павильона для пассажиров и выполнены работы по обновлению асфальтового покрытия. Также в ходе строительных работ в зоне автобусной остановки обновили уличное освещение. Для безопасного передвижения людей с нарушениями зрения на посадочной площадке остановки сделана тактильная разметка.