Кайа Канепи опустилась на 100-е место в рейтинге WTA

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 17 августа, Канепи опустилась с 99-го на 100-е место, а первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 20-м месте.
Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - румынка Симона Халеп, в воскресенье выигравшая международный турнир Prague Open.
Третью строчку продолжает занимать чешка Каролина Плишкова.