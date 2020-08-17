Пн, 17.08.2020
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Кайа Канепи опустилась на 100-е место в рейтинге WTA

Кайа Канепи

ФОТО: Afp7/Zumapress.com

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 17 августа, Канепи опустилась с 99-го на 100-е место, а первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 20-м месте.

Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй -  румынка Симона Халеп, в воскресенье выигравшая международный турнир Prague Open.

Третью строчку продолжает занимать чешка Каролина Плишкова.

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