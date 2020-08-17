Пн, 17.08.2020
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Поступившая в ведущие вузы мира молодежь получит от эстонского государства стипендии

Студенты. Фото иллюстративное

ФОТО: Shutterstock

Министерство образования и науки в понедельник в Таллинне вручит стипендии абитуриентам, успешно завершившим гимназическое образование в школах Эстонии и поступившим на учебу в ведущие вузы мира.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что стипендиями эстонское государство поддержит тех успешных молодых людей, которые решили продолжить образование в университетах Великобритании, Франции и других стран мира. Стипендия предоставляется молодым для того, чтобы они могли позволить себе учебу в тех вузах, в которых это для них могло бы оказаться невозможным из-за нехватки средств.

Стипендии абитуриентам обеспечат Министерство образования и науки, недавно учрежденный Департамент по делам образования и молодежи, а также целый ряд эстонских предприятий, спонсирующих образование и подготовку молодых специалистов для Эстонии.

Стипендиатов приветствует и вручит им лично стипендии президент Керсти Кальюлайд. В этом году общая сумма выделяемых на образование за рубежом стипендий составляет 88 000 евро.

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