Поступившая в ведущие вузы мира молодежь получит от эстонского государства стипендии

Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что стипендиями эстонское государство поддержит тех успешных молодых людей, которые решили продолжить образование в университетах Великобритании, Франции и других стран мира. Стипендия предоставляется молодым для того, чтобы они могли позволить себе учебу в тех вузах, в которых это для них могло бы оказаться невозможным из-за нехватки средств.