Дай им, Боженька, хоть немножечко!

Круги по воде пошли еще во время съемок, которые велись в кабардино-балкарском городке Прохладный. Какой-то горячий житель Прохладного начал стрелять по съемочной группе из окна, а целая группа ревнителей чести южных провинций заявила, что не позволит снимать в родных краях фильм о проститутках. Догадываясь, что ни один канал эту историю не купит («Мы против властей не бунтуем», как сказала одна умудренная жизнью булгаковская героиня), режиссер разместил свою картину в интернете, на онлайн-платформе more.tv. В результате за месяц было зафиксировано более 6 миллионов просмотров. Более точно определить число зрителей затруднительно: мы ведь не знаем, сколько человек сидело у каждого экрана.

Это юг, детки!

Несется по пыльной дороге грузовик с прицепом-рефрижератором. Шофер явно нетрезв, и тяжелый прицеп мотает из стороны в стороны. В коробке из гофрированного железа три девицы; они то и дело ударяются о стенки ящика из гофрированного металла и вопят от ужаса. В конце концов машину выносит куда-то в поле, она ударяется о препятствие и останавливается; девушки с трудом выбираются из «саркофага» и начинают материть водителя, который не вполне соображает, что случилось.

Это зачин сериала. Три девушки: считающаяся по местным понятиям первой красавицей стройная блондинка Марина (Алена Михайлова), яркая брюнетка Света (Ирина Носова) и «пышечка» Люда (Варвара Шмыкова) – местные проститутки, из самой нижней категории представительниц этой профессии: их «точка» возле шалмана с претенциозным названием «Колизей», там их снимают клиенты, в основном, водители-дальнобойщики.

В провинции – а тем более в южной провинции, это может быть и Кубань, и Ставрополье, и другие сопредельные территории – красивым девушкам податься вообще-то некуда. Так, по крайней мере, скажет потом кто-то из персонажей. Рабочих мест с приличной зарплатой мало, так просто они не достаются, а корячиться за нищенские 10-15 тысяч рублей в месяц унизительно. Хотя и то, чем занимаются героини – не менее унизительно. Это юг, детки. Кругом – сплошной криминал, то горцы, то казаки, те и другие - с вытекающим из их ментальности презрением к женщине как таковой, а уж к проституткам – с презрением возведенным в энную степень. Тебя могут прямо на улице назвать шлюхой, ударить – причем это позволяют себе и те, кто вовсю пользуются услугами этих девушек.