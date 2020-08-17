Таави Аас: ограничения на авиаперелеты из Эстонии могут быть продлены

По словам Таави Ааса, обещание оказать госпомощь терпящей убытки авиакомпании Nordica является знаком качества Еврокомиссии.

Теперь решение необходимо оформить официально, чтобы Nordica и KredEx могли приступить к переговорам относительно кредита, договор по которому должен быть заключен к концу года.

До кризиса Nordica была в плюсе

Если на правительственной пресс-конференции министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что вопрос финансирования Nordica остается открытым, поскольку в распоряжение правительства до сих пор не поступил бизнес-план, то, по словам Таави Ааса, у всех государственных авиакомпаний – как у Nordica и у использующего бренд Xfly предприятия Regional Jet, так и Transpordi Varahaldus - уже имеется действующий бизнес-план.

По словам Ааса, до начала пандемии благодаря услуге субподряда Nordica удалось заработать прибыль почти в полмиллиона евро.

Министр отметил, что до кризиса в сотрудничестве с партнерами самолеты Nordica летали из Таллинна по четырем направлениям, выполняя почти сотню рейсов в неделю. Если в ближайшее время бизнес-партнерам потребуется флот авиакомпании для осуществления авиаперелетов, то предприятие готово сделать все, чтобы выполнить работу. Если весной речь шла о том, что Nordica будет летать по 12 возможным направлениям, то сейчас эти планы придется пересмотреть, поскольку рынок пассажирский авиаперевозок до сих пор не восстановился.

Вопрос ограничений открыт

«При открытии новых маршрутов следует также основательно изучить эпидемиологическую ситуацию, которая в последние недели существенно ухудшилась в нескольких странах. При запуске того или иного маршрута следует оценивать его окупаемость», - сказал министр, не уточнив, когда и в какие страны могли бы осуществляться прямые перелеты.

В настоящее время ограничения на перелеты , введенные министром 18 мая, действует как минимум до 31 августа. После чего правительство должно принять решение о необходимости продления ограничений. "Глядя на новые случаи вируса, которых в последние недели возникает за границей все больше и больше, я бы не стал надеяться, что мы сможем отменить ограничения в этом месяце", - сказал Аас.

Согласно введенному 18 мая правилу, из Эстонии не разрешается открывать авиамаршруты в страны, в которых за последние две недели зарегистрировано не менее 25 случаев заражения COVID-19 на 100 000 жителей.

Поскольку этот показатель был недавно превышен в Дании, Франции и на Кипре, как минимум до пятницы отменены рейсы Air Baltic из Таллинна в Копенгаген и Париж; отменен и воскресный рейс Air Baltic в кипрский курорт Пафос.

Какие прямые маршруты откроют из Таллинна? В настоящее время из Таллинна можно улететь по 17 направлениям. Также планируется открыть следующие линии: ​с 24 августа airBaltic в Амстердам и Брюссель; с 31 августа SAS в Стокгольм; с 1 сентября Ryanair в Жирону; с 1 сентября «Аэрофлот» в Москву; с 3 сентября Turkish Airlines в Стамбул; с 7 сентября Wizz Air в Киев; с 15 сентября Wizz Air во Львов. * В случае, если установленные Министерство экономики и коммуникаций ограничения на перелеты будут действительны, в стране назначения за последние две недели должно быть зарегистрировано 25 или менее случаев заражения COVID-19 на 100 000 жителей. Источник: Таллиннский аэропорт