Пн, 17.08.2020
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Государство выделит Департаменту здоровья миллион евро для создания новых рабочих мест

Terviseamet ei korraldanud nädalavahetusel maakonna arvukatele avalikele üritustele ühtegi kontrollreidi.

ФОТО: Sander Ilvest

Правительство решило выделить Департаменту здоровья один миллион евро для создания внутри ведомства новых рабочих мест, пишет Rus.ERR.

"Миллион евро будет направлен на усиление Департамента здоровья с тем, чтобы ведомство было готово ко второй волне коронавируса", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

На эти средства в департаменте будут созданы 27 новых рабочих мест и нанято дополнительно 44 работника для более тесного сотрудничества с другими учреждениями и консультаций. В том числе 20 новых сотрудников будут наблюдать за контактировавшими с зараженными коронавирусом людьми в регионах. 

"Департамент здоровья без сомнения играет сверхважную роль в деле обуздания вспышек заболеваемости, мониторинга эпидемиологической ситуации и управления системой здравоохранения. И сейчас как раз тот момент, когда  можно заниматься укреплением ресурсов, расширением сети и развитием необходимых информационно-коммуникационных технологий с тем, чтобы улучшить обмен информацией и повысить готовность ведомства к предотвращению эпидемии", - рассказал министр социальных дел Танель Кийк.

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