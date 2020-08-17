Государство выделит Департаменту здоровья миллион евро для создания новых рабочих мест

"Миллион евро будет направлен на усиление Департамента здоровья с тем, чтобы ведомство было готово ко второй волне коронавируса", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

На эти средства в департаменте будут созданы 27 новых рабочих мест и нанято дополнительно 44 работника для более тесного сотрудничества с другими учреждениями и консультаций. В том числе 20 новых сотрудников будут наблюдать за контактировавшими с зараженными коронавирусом людьми в регионах.