Государство выделит Департаменту здоровья миллион евро для создания новых рабочих мест

Правительство решило выделить Департаменту здоровья один миллион евро для создания внутри ведомства новых рабочих мест, пишет Rus.ERR.
"Миллион евро будет направлен на усиление Департамента здоровья с тем, чтобы ведомство было готово ко второй волне коронавируса", - сказал премьер-министр Юри Ратас.
На эти средства в департаменте будут созданы 27 новых рабочих мест и нанято дополнительно 44 работника для более тесного сотрудничества с другими учреждениями и консультаций. В том числе 20 новых сотрудников будут наблюдать за контактировавшими с зараженными коронавирусом людьми в регионах.
"Департамент здоровья без сомнения играет сверхважную роль в деле обуздания вспышек заболеваемости, мониторинга эпидемиологической ситуации и управления системой здравоохранения. И сейчас как раз тот момент, когда можно заниматься укреплением ресурсов, расширением сети и развитием необходимых информационно-коммуникационных технологий с тем, чтобы улучшить обмен информацией и повысить готовность ведомства к предотвращению эпидемии", - рассказал министр социальных дел Танель Кийк.