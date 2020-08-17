Пн, 17.08.2020
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Сыырумаа объединил свои занимающиеся управлением недвижимостью предприятия в одно

Урмас Сыырумаа.

ФОТО: Tairo Lutter

Крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа объединил свои предприятия, занимающиеся управлением недвижимостью - DT Grupp OÜ, Ermeesia OÜ, Done Haldus OÜ, Done Cleaning OÜ и USS Haldus OÜ в одно, которое будет называться Ermeesia. Членами правления стали Прийт Лауг и Майли Кивиряхк.

Об этом сообщила пресс-служба фирмы, отметив, что новое объединенное предприятие ставит своей задачей стать еще более ценным партнером для своих клиентов и предлагать им более широкий выбор услуг.

Команда Ermeesia составлена из специалистов в таких областях как управление недвижимостью, обслуживание техносистем, обслуживание объектов недвижимости, строительство, энергетика и цифровые технологии.

Новое предприятие входит в состав USS Grupp OÜ.

Наряду с Ermeesia OÜ в состав USS Grupp входят фирма по оказанию охранных услуг USS Security Eesti AS, предприятие смарт-решений и полностью автоматизированных систем для офисных зданий Techno Life OÜ, а также фирма по организации дорожного движения AS Signaal TM.

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