Сыырумаа объединил свои занимающиеся управлением недвижимостью предприятия в одно

Об этом сообщила пресс-служба фирмы, отметив, что новое объединенное предприятие ставит своей задачей стать еще более ценным партнером для своих клиентов и предлагать им более широкий выбор услуг.

Команда Ermeesia составлена из специалистов в таких областях как управление недвижимостью, обслуживание техносистем, обслуживание объектов недвижимости, строительство, энергетика и цифровые технологии.

Новое предприятие входит в состав USS Grupp OÜ.