Унесли даже руль: в Эстонии воры разобрали автомобиль на запчасти

Из салона его внедорожника BMW, который был умело и основательно разграблен, украли всю ценную технику, включая приборную панель, дисплей, центральную консоль и даже руль. Кроме того, с транспортного средства сняли фары. Согласно первоначальной оценке, общая сумма ущерба может составлять до 30 000 евро.

«Как и в случае волны краж GPS-устройств с сельскохозяйственных машин, как правило, такие кражи деталей с дорогих машин или угон машин целиком являются заказной работой. В большинстве случаев преступники приезжают к нам из-за границы, например, из Латвии или Литвы, и здесь ищут конкретные машины или их детали», – объяснил директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт.

Все последние случаи разграбления в Salva Kindlustus были связаны с транспортными средствами марки BMW и Mercedes-Benz.