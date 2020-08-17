ETV+ собирается играть по-крупному

«Эта идея появилась еще в начале 2019 года, когда я только заняла должность главного редактора. В почтовый ящик поступало очень много предложений от режиссеров и продюсеров на тему разных новых проектов. Одним из них было снять для ETV+ настоящее «Что? Где? Когда?», с которым вышел на меня продюсер Евгений Супин. Несколько лет назад он снимал ЧГК на эстонском языке для Kanal 2, так что опыт, контакты у него были, а в популярности формата я не сомневалась ни на минуту», - рассказывает главный редактор телеканала Екатерина Таклая.

В тот момент бюджет телеканала на год был уже распланирован, поэтому проект стали постепенно готовить к 2020-му и сейчас он на стадии реализации.

Состав команд уже известен: по словам Таклая, среди игроков будут и известные общественности личности - Андрей Коробейник, Андрей Титов, Артур Тюленев, ПИ Филимонов, Максим Волков, Марат Аляутдинов, - и просто сильные игроки спортивного «Что? Где? Когда?» из Таллинна, Тарту и Нарвы. «Команды проходили определенный кастинг, так как мы снимаем телевизионный проект, а не просто играем в спортивную игру», - поясняет руководитель телеканала.

Передача уже заранее вызвала некоторый ажиотаж: за два месяца телезрители прислали более тысячи писем с вопросами, над отбором и оформлением которых работали как местные, так и зарубежные редакторы, имеющие большой соответствующий опыт. «Причем наравне с авторами из Эстонии очень много пришло писем и из других стран, - отмечает Таклая. - В игре обязательно будут и традиционные видеовопросы, и 13-й сектор - все как в оригинале».

Имя ведущего пока не раскрывается, но в качестве намека авторы передачи уточняют, что этот голос хорошо знаком любителям «Что? Где? Когда?». «Надеюсь, что ведущий согласится раскрыть себя и выйдет к участникам и телезрителям в финальной игре», - говорит Таклая.