Пн, 17.08.2020
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  • В Эстонии коронавирус выявлен еще у двух человек: один проживает в Ида-Вирумаа

В Эстонии коронавирус выявлен еще у двух человек: один проживает в Ида-Вирумаа

Тестирование.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

За последние сутки в Эстонии были проанализированы около 300 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, две пробы дали положительный результат.

Согласно Регистру народонаселения, один из заразившихся проживает в Ида-Вирумаа, второй - на Сааремаа.

По состоянию на утро 17 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось шесть пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Всего в Эстонии сделано 134 863 тестов, из них 2192, то есть 1,6% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Как остановить распространение коронавируса?

  • Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
  • В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
  • По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
  • Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
  • Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
  • Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.
  • Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
  • При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

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