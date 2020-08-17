В Эстонии коронавирус выявлен еще у двух человек: один проживает в Ида-Вирумаа

Согласно Регистру народонаселения, один из заразившихся проживает в Ида-Вирумаа, второй - на Сааремаа.

По состоянию на утро 17 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось шесть пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Всего в Эстонии сделано 134 863 тестов, из них 2192, то есть 1,6% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.