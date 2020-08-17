Пн, 17.08.2020
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  • Баскетболист Мартин Дорбек продлил контракт с "Калевом/Крамо"

Баскетболист Мартин Дорбек продлил контракт с "Калевом/Крамо"

Мартин Дорбек.

ФОТО: Raul Mee

Игрок сборной Эстонии по баскетболу Мартин Дорбек продолжит выступать за таллиннский "Калев/Крамо" и в новом сезоне, пишет Rus.ERR.

О заключении с Дорбеком нового трудового соглашения в понедельник, 17 августа, сообщила пресс-служба "Калева/Крамо".

В составе таллиннского клуба 29-летний Мартен Дорбек четыре раза становился чемпионом Эстонии. Среди эстонских баскетболистов он провел больше всего матчей в Единой лиге ВТБ - 148.

В новом сезоне, помимо Мартина Дорбека, контракты с "Калевом/Крамо" уже заключили эстонские баскетболисты Индрек Сунелик, Стен Сокк, Рауно Нургер, Крегор Хермет и Танель Курбас. Единственным легионером команды пока является Яанис Кауфманис из Латвии.

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