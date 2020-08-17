Баскетболист Мартин Дорбек продлил контракт с "Калевом/Крамо"

Игрок сборной Эстонии по баскетболу Мартин Дорбек продолжит выступать за таллиннский "Калев/Крамо" и в новом сезоне, пишет Rus.ERR.
О заключении с Дорбеком нового трудового соглашения в понедельник, 17 августа, сообщила пресс-служба "Калева/Крамо".
В составе таллиннского клуба 29-летний Мартен Дорбек четыре раза становился чемпионом Эстонии. Среди эстонских баскетболистов он провел больше всего матчей в Единой лиге ВТБ - 148.
В новом сезоне, помимо Мартина Дорбека, контракты с "Калевом/Крамо" уже заключили эстонские баскетболисты Индрек Сунелик, Стен Сокк, Рауно Нургер, Крегор Хермет и Танель Курбас. Единственным легионером команды пока является Яанис Кауфманис из Латвии.