Евростат: экспорт в текущем году сокращался во всех трех странах Балтии

В январе-июне экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 8% до 13,2 млрд евро, Латвии – на 4% до 6,5 млрд евро, а Эстонии – на 9% до 6,7 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.