Евростат: экспорт в текущем году сокращался во всех трех странах Балтии

За шесть месяцев этого года экспорт сокращался во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.
В январе-июне экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 8% до 13,2 млрд евро, Латвии – на 4% до 6,5 млрд евро, а Эстонии – на 9% до 6,7 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.
Импорт Литвы в этом году сократился на 14% до 13,5 млрд евро, Латвии – на 12% до 7,2 млрд евро, Эстонии – на 12% до 7,1 млрд евро.
Внешнеторговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,8 млрд евро, Эстонии – 0,4 млрд евро.