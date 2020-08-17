Пн, 17.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон
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"Мне сообщили, что я не имею права лететь в Минск": литовского депутата не пустили в Белоруссию

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс

ФОТО: Julius Kalinskas/

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что не смог вылететь в Белоруссию, а его польского коллегу Роберта Бедроня депортировали из Минска, сообщает агентство LETA.

"Я и мой коллега Роберт Бедронь, который является председателем делегации с Белоруссией, а я докладчик по Белоруссии в комитете по иностранным делам, хотели посетить Белоруссию, увидеть своими глазами, поговорить с представителями гражданского общества, дипломатическим корпусом, с оппозиционными партиями, но получилось так, что моего коллегу задержали в Минском аэропорту и депортировали в Вильнюс, а мне аннулировали билеты - я поехал в аэропорт, где мне сообщили, что я не имею права лететь в Минск", - рассказал Ауштрявичюс.

Он добавил, что власти Белоруссии защищаются от внешнего влияния и закрываются изнутри. По его словам, они не хотят пускать тех, кто может что-то сказать против власти. 

Он назвал этот случай беспрецедентным, добавил, что Белоруссия копирует действия России, а это "очень плохой путь, на который встали власти Белоруссии".

Также Ауштрявичюс надеется на реакцию руководства Европарламента. "Это не улучшит отношений и не напугает нас", - добавил он.

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