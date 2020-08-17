"Мне сообщили, что я не имею права лететь в Минск": литовского депутата не пустили в Белоруссию

"Я и мой коллега Роберт Бедронь, который является председателем делегации с Белоруссией, а я докладчик по Белоруссии в комитете по иностранным делам, хотели посетить Белоруссию, увидеть своими глазами, поговорить с представителями гражданского общества, дипломатическим корпусом, с оппозиционными партиями, но получилось так, что моего коллегу задержали в Минском аэропорту и депортировали в Вильнюс, а мне аннулировали билеты - я поехал в аэропорт, где мне сообщили, что я не имею права лететь в Минск", - рассказал Ауштрявичюс.

Он добавил, что власти Белоруссии защищаются от внешнего влияния и закрываются изнутри. По его словам, они не хотят пускать тех, кто может что-то сказать против власти.

Он назвал этот случай беспрецедентным, добавил, что Белоруссия копирует действия России, а это "очень плохой путь, на который встали власти Белоруссии".