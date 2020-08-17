Пн, 17.08.2020
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  • Жуткая авария на MotoGP: Валентино Росси едва увернулся от летящего в него мотоцикла

Видео ⟩ Жуткая авария на MotoGP: Валентино Росси едва увернулся от летящего в него мотоцикла

Гран-при Австрии.

ФОТО: CHRISTIAN BRUNA/EPA

В австрийском Шпильберге на этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP произошла жуткая авария, которая не завершилась трагедией лишь благодаря удачному стечению обстоятельств, пишет Newsru.

Перед одним из поворотов на огромной скорости столкнулись итальянец Франко Морбиделли и француз Жоан Зарко. Оба оказались в гравии, а их мотоциклы продолжили лететь по прямой на скорости под 300 км/ч и пересекли петлеобразный поворот.

Неуправляемыми машинами едва не задело двух пилотов Yamaha Маверика Виньялеса и девятикратного чемпиона мира Валентино Росси. Последнего от жуткого столкновения отделили сантиметры.

Непосредственные участники аварии, несмотря на пугающие кульбиты по гравию, отделались несколькими травмами и ушибами. Зарко самостоятельно вернулся в боксы, а Морбиделли отправили в медицинский центр, но итальянский гонщик был в сознании и сам сел в машину скорой помощи.

Валентино Росси после заезда долго не мог прийти в себя.

"Нужно кому-то помолиться. Тут каждый сам решает кому. У меня очень плохие ощущения, я сильно напуган. Это было очень опасно. Выйти на рестарт и собраться было действительно тяжело", - признался он.

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