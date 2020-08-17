Видео ⟩ Жуткая авария на MotoGP: Валентино Росси едва увернулся от летящего в него мотоцикла

Перед одним из поворотов на огромной скорости столкнулись итальянец Франко Морбиделли и француз Жоан Зарко. Оба оказались в гравии, а их мотоциклы продолжили лететь по прямой на скорости под 300 км/ч и пересекли петлеобразный поворот.

Неуправляемыми машинами едва не задело двух пилотов Yamaha Маверика Виньялеса и девятикратного чемпиона мира Валентино Росси. Последнего от жуткого столкновения отделили сантиметры.

Непосредственные участники аварии, несмотря на пугающие кульбиты по гравию, отделались несколькими травмами и ушибами. Зарко самостоятельно вернулся в боксы, а Морбиделли отправили в медицинский центр, но итальянский гонщик был в сознании и сам сел в машину скорой помощи.

Валентино Росси после заезда долго не мог прийти в себя.