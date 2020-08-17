Лукашенко намерен менять Конституцию

Об этом глава государства говорил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей. Он отметил, что ему предложили уже два варианта конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от нынешнего.

"Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией", — сказал Лукашенко.

По его словам, в новой версии Основного закона могут появиться положения, предусматривающие перераспределение властных полномочий. Сам он выразил готовность поделиться полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

Белорусский лидер признал, что он "не святой". "Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное", - сказал он.