Латвия требует лишить белорусов чемпионата мира по хоккею

"Призовем IIHF вместо Белоруссии найти другую страну. Если федерация откажется и ситуация в Белоруссии по-прежнему не изменится, правительство может принять решение, что Латвия не будет участвовать в организации чемпионата мира 2021 года", - цитирует премьера местное агентство ЛЕТА .

Глава правительства подчеркнул, что Латвия хочет принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году в Риге. Однако, учитывая политическую ситуацию в соседней стране, премьер республики не видит возможностей организовать этот турнир совместно с Белоруссией.

В эти дни в Белоруссии продолжаются гражданские протесты после выборов президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет.

"В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат", - подчеркнул премьер-министр.

"У нас постоянно ведется дискуссия о том, можно ли политику смешивать со спортом. Мы слышим, что эти вещи нельзя смешивать, что есть режимы, которые используют спорт в политических целях", - заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В то же время он не исключил, что ситуация в Белоруссии может измениться, и тогда чемпионат там состоится.

Ранее вопрос о смене места проведения ЧМ-2021 поднимал на заседании IIHF вице-президент организации Калерво Куммола , однако глава международной федерации Рене Фазель призвал не предпринимать никаких шагов и следить за развитием ситуации.

Согласно предварительным договоренностям, мировое первенство должно пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.