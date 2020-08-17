МуПо: рынок таксоуслуг в Таллинне восстановился до докризисного уровня

Как передала BNS пресс-служба МуПо, в силу обстоятельств год для таксофирм и их работников выдался особенным. После введения в Эстонии ограничений, таксофирмы начали принимать только вызовы, переданные по электронным каналам.

В мае-июне количество вызовов упало катастрофически и началось массовое аннулирование транспортных карт, разрешающих использовать автомобиль для таксоизвоза — за этот промежуток было аннулировано 238 только что выданных карточек. Теперь, когда меры чрезвычайного положения смягчены, таксоизвоз восстанавливается и количество заявок на оформление транспортных карт выросло до почти докризисного уровня.

В июле было подано 402 заявки на транспортные карты, в отношении 37 из них был дан негативный ответ. В ходе последующей проверки в июле были аннулированы восемь транспортных карт, из них семь относились к услуге каршеринга и одна — обычного таксоизвоза. Лицензий на деятельность было выдано 19.