Пн, 17.08.2020
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Таллиннский аэропорт: авиалинии из-за коронавируса закрывают только Эстония и Латвия

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ обратил внимание на то, что, кроме Эстонии и Латвии, другие страны не вводят ограничения на авиасообщение из-за коронавируса, пишет Rus.ERR.

"Что касается ограничений на полеты, то я не знаю ни одной страны, кроме Эстонии и Латвии, которая ограничивала бы полеты по количеству заражений", - сказал Пяргмяэ.

По его словам, если из-за распространения коронавируса добавятся новые страны, в которые больше нельзя будет совершать прямые рейсы из Эстонии, все равно важно обеспечить определенное количество отправлений из Таллинна, поскольку для многих людей полеты являются неизбежными.

Франкфурт - самый важный аэропорт для всей Европы, сказал Пяргмяэ и уточнил, что он в любом случае должен оставаться открытым в случае более широкого распространения коронавируса.

Согласно введенному 18 мая правилу, из Эстонии не разрешается открывать авиамаршруты в страны, в которых за последние две недели зарегистрировано не менее 25 случаев заражения COVID-19 на 100 000 жителей.

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