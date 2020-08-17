Картина дня: безуспешные попытки Лукашенко договориться с протестующими, ограничения на полеты и позиция Эстонии по "Северному потоку - 2"

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 августа.
Крупные предприятия Белоруссии бастуют: Лукашенко ездит по заводам и ругается
В понедельник, 17 августа, крупные белорусские предприятия готовы продолжить забастовки и акции солидарности. Об этом заявили в том числе гиганты белорусской промышленности — «Беларуськалий», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, БМЗ. На протяжении последних восьми дней в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...
Лукашенко на встрече с рабочими завода: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"
Президентские выборы в Белоруссии состоялись, новых выборов не будет, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Он прилетал туда с сыном Николаем на вертолете этим утром, 17 августа. Читать далее...
Таави Аас: не факт, что ограничения будут сняты
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, ограничения в авиации могут поставить пассажиров и авиакомпании в сложное положение, но в нынешней ситуации нужно быть довольными уже тем, что мы первым в Европе подняли этот вопрос. Материалы поддержки государственной компании Nordica уже подготовлены для рассмотрения на заседании правительства, теперь они ждут своего времени в повестке дня. Читать далее...
Таллиннский аэропорт: авиалинии из-за коронавируса закрывают только Эстония и Латвия
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ обратил внимание на то, что, кроме Эстонии и Латвии, другие страны не вводят ограничения на авиасообщение из-за коронавируса. Читать далее...
Советники Хельме не явились на заседание спецкомиссий Рийгикогу
В понедельник днем на внеочередное совместное заседание собрались депутаты Рийгикогу. Члены специальной комиссии по контролю за госбюджетом и специальной комиссии по борьбе с коррупцией для того, чтобы продолжить обсуждение темы договора, подписанного с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan. Приглашенные на заседание советники министра финансов Мартина Хельме не пришли. Читать далее...
МуПо: рынок таксоуслуг в Таллинне восстановился до докризисного уровня
Рынок таксоуслуг в Таллинне восстановился до докризисного уровня, считает руководство Муниципальной полиции столицы (МуПо). Читать далее...
С сентября зарегистрированным безработным разрешат подрабатывать
С сентября у стоящих на учете в Кассе страхования от безработицы впервые появится возможность немного подрабатывать параллельно с получением пособия по безработице. Читать далее...
На пути к Белоруссии заметили десятки грузовиков без опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии
Автозаки Росгвардии без номеров и маркировок движутся в сторону границы с Белоруссией. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях. Читать далее...
В Эстонии коронавирус выявлен еще у двух человек: один проживает в Ида-Вирумаа
За последние сутки в Эстонии были проанализированы около 300 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, две пробы дали положительный результат. Читать далее...
Студия Postimees: какова же позиция Эстонии по «Северному потоку–2»?
С чем связан новый виток противоречий вокруг реализации проекта российского газопровода «Северный поток–2» (Nord Stream-2)? Напомним, что недавно еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что угроза США ввести новые санкции против европейских компаний, связанных с «Северным потоком–2», является нарушением международного права. Позже Симсон отреклась от своих слов в поддержку проекта. Тему прокомментировал в студии депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ). Смотрите запись интервью!
Государство выделит Департаменту здоровья миллион евро для создания новых рабочих мест
Правительство решило выделить Департаменту здоровья один миллион евро для создания внутри ведомства новых рабочих мест. Читать далее...