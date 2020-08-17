Картина дня: безуспешные попытки Лукашенко договориться с протестующими, ограничения на полеты и позиция Эстонии по "Северному потоку - 2"

Крупные предприятия Белоруссии бастуют: Лукашенко ездит по заводам и ругается

В понедельник, 17 августа, крупные белорусские предприятия готовы продолжить забастовки и акции солидарности. Об этом заявили в том числе гиганты белорусской промышленности — «Беларуськалий», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, БМЗ. На протяжении последних восьми дней в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...

Лукашенко на встрече с рабочими завода: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"

Президентские выборы в Белоруссии состоялись, новых выборов не будет, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Он прилетал туда с сыном Николаем на вертолете этим утром, 17 августа. Читать далее...

Таави Аас: не факт, что ограничения будут сняты

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, ограничения в авиации могут поставить пассажиров и авиакомпании в сложное положение, но в нынешней ситуации нужно быть довольными уже тем, что мы первым в Европе подняли этот вопрос. Материалы поддержки государственной компании Nordica уже подготовлены для рассмотрения на заседании правительства, теперь они ждут своего времени в повестке дня. Читать далее...

Таллиннский аэропорт: авиалинии из-за коронавируса закрывают только Эстония и Латвия

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ обратил внимание на то, что, кроме Эстонии и Латвии, другие страны не вводят ограничения на авиасообщение из-за коронавируса. Читать далее...

Советники Хельме не явились на заседание спецкомиссий Рийгикогу

В понедельник днем на внеочередное совместное заседание собрались депутаты Рийгикогу. Члены специальной комиссии по контролю за госбюджетом и специальной комиссии по борьбе с коррупцией для того, чтобы продолжить обсуждение темы договора, подписанного с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan. Приглашенные на заседание советники министра финансов Мартина Хельме не пришли. Читать далее...

МуПо: рынок таксоуслуг в Таллинне восстановился до докризисного уровня

Рынок таксоуслуг в Таллинне восстановился до докризисного уровня, считает руководство Муниципальной полиции столицы (МуПо). Читать далее...

С сентября зарегистрированным безработным разрешат подрабатывать

С сентября у стоящих на учете в Кассе страхования от безработицы впервые появится возможность немного подрабатывать параллельно с получением пособия по безработице. Читать далее...

На пути к Белоруссии заметили десятки грузовиков без опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии

Автозаки Росгвардии без номеров и маркировок движутся в сторону границы с Белоруссией. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях. Читать далее...

В Эстонии коронавирус выявлен еще у двух человек: один проживает в Ида-Вирумаа

За последние сутки в Эстонии были проанализированы около 300 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, две пробы дали положительный результат. Читать далее...

Студия Postimees: какова же позиция Эстонии по «Северному потоку–2»?

С чем связан новый виток противоречий вокруг реализации проекта российского газопровода «Северный поток–2» (Nord Stream-2)? Напомним, что недавно еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что угроза США ввести новые санкции против европейских компаний, связанных с «Северным потоком–2», является нарушением международного права. Позже Симсон отреклась от своих слов в поддержку проекта. Тему прокомментировал в студии депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ). Смотрите запись интервью!

Государство выделит Департаменту здоровья миллион евро для создания новых рабочих мест