Столичные власти потратят на передачу "Новости Таллинна" более 122 000 евро

За каждый выпуск передачи город будет платить фирме 1437 евро без учета налога с оборота.

Для того, чтобы возобновить с конца августа выпуск передачи "Новости Таллинна", столичные власти еще в июне отказались от дальнейшей трансляции телепередачи "Доброе утро, Таллинн!", также выходившей в эфире ПБК.