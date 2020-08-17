Столичные власти потратят на передачу "Новости Таллинна" более 122 000 евро

Столичные власти официально признали фирму Subbmedia OÜ победителем тендера на производство русскоязычной телепередачи "Новости Таллинна", которая вернется в эфир ПБК с 24 августа, пишет Rus.ERR.
За каждый выпуск передачи город будет платить фирме 1437 евро без учета налога с оборота.
Таким образом с учетом налога с оборота город заплатит фирме Subbmedia 122 432,4 евро.
Для того, чтобы возобновить с конца августа выпуск передачи "Новости Таллинна", столичные власти еще в июне отказались от дальнейшей трансляции телепередачи "Доброе утро, Таллинн!", также выходившей в эфире ПБК.
Кроме фирмы Subbmedia в объявленном городом конкурсе никто не участвовал.