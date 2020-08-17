Пн, 17.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон
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  • Столичные власти потратят на передачу "Новости Таллинна" более 122 000 евро

Столичные власти потратят на передачу "Новости Таллинна" более 122 000 евро

Тех передач об Эстонии на русском языке, которые сегодня делают Эстонское телевидение и Первый Балтийский канал, жителям Северо-Востока явно не хватает.

ФОТО: Андрес Хаабу

Столичные власти официально признали фирму Subbmedia OÜ победителем тендера на производство русскоязычной телепередачи "Новости Таллинна", которая вернется в эфир ПБК с 24 августа, пишет Rus.ERR.

За каждый выпуск передачи город будет платить фирме 1437 евро без учета налога с оборота.

Таким образом с учетом налога с оборота город заплатит фирме Subbmedia 122 432,4 евро.

Для того, чтобы возобновить с конца августа выпуск передачи "Новости Таллинна", столичные власти еще в июне отказались от дальнейшей трансляции телепередачи "Доброе утро, Таллинн!", также выходившей в эфире ПБК. 

Кроме фирмы Subbmedia в объявленном городом конкурсе никто не участвовал.

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