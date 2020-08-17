Керсти Кальюлайд: мы должны сконцентрировать международное внимание на ситуации в Белоруссии

По словам главы Эстонской республики, президентские выборы в Белоруссии нельзя считать справедливыми, свободными или демократическими. «Народ Белоруссии заслуживает демократического будущего. Эстония работает как избранный член Совета Безопасности ООН, чтобы как можно скорее обсудить ситуацию в Белоруссии в Совбезе. Мы также предложили обсудить это в Совете ООН по правам человека, чтобы еще раз призвать к прекращению насилия со стороны властей по отношению к мирным демонстрантам и к освобождению безосновательно задержанных», - добавила президент Кальюлайд.