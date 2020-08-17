Пн, 17.08.2020
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  • Эстония
  • Хельме требует от Таранда и Ильвеса 50 000 евро за предполагаемую клевету
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Хельме требует от Таранда и Ильвеса 50 000 евро за предполагаемую клевету

Март Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме подал предупреждение об иске против Индрека Таранда и Тоомаса Хендрика Ильвеса и требует в течение десяти дней опровергнуть предполагаемую клевету, прекратить публикацию ложных данных и компенсировать нематериальный ущерб в сумме 50 000 евро. В противном случае Хельме намерен обратиться в суд, пишет BNS. 

По словам Марта Хельме, не соответствует истине опубликованное в Eesti Ekspress 4 августа утверждение Таранда, согласно которому внутренний аудит МИД зафиксировал нецелесообразное использование 500 000 эстонских крон Мартом Хельме, бывшим послом в Москве. Также, по его словам, неверно опубликованное Eesti Päevaleht 5 августа утверждение Ильвеса, согласно которому у Хельме были финансовые проблемы и его отозвали с поста посла в Москве из-за путаницы в финансах.

Хельме утверждает, что ему не предъявлялось упреков ни в одном из касавшихся московских финансов аудитов. «Посол по минимум занимается административной работой, у него даже нет возможности самостоятельно принимать решения об использовании денег. Решения об использовании бюджетных средств в административной сфере министерства принимают и отвечают за них министр, канцлер, вице-канцлер и директор административного отдела, но не посол», - сказал Хельме, работавший послом Эстонии в Москве в период 1995–1999.

«Не соответствует истине и утверждение, что Ильвес досрочно отозвал меня с поста посла в Москве. На самом деле мою командировку продлили на пару месяцев, а вместо отзыва я после проведения внутреннего конкурса Министерства иностранных дел приступил к работе вице-канцлером министерства. Таранд и Ильвес распространяют клевету, которая служит только цели политической мести. Я представил предупреждение об иске, поскольку клевета не должна быть в Эстонии безнаказанной деятельностью», - сказал Хельме.

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