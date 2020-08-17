Хельме требует от Таранда и Ильвеса 50 000 евро за предполагаемую клевету

По словам Марта Хельме, не соответствует истине опубликованное в Eesti Ekspress 4 августа утверждение Таранда, согласно которому внутренний аудит МИД зафиксировал нецелесообразное использование 500 000 эстонских крон Мартом Хельме, бывшим послом в Москве. Также, по его словам, неверно опубликованное Eesti Päevaleht 5 августа утверждение Ильвеса, согласно которому у Хельме были финансовые проблемы и его отозвали с поста посла в Москве из-за путаницы в финансах.

Хельме утверждает, что ему не предъявлялось упреков ни в одном из касавшихся московских финансов аудитов. «Посол по минимум занимается административной работой, у него даже нет возможности самостоятельно принимать решения об использовании денег. Решения об использовании бюджетных средств в административной сфере министерства принимают и отвечают за них министр, канцлер, вице-канцлер и директор административного отдела, но не посол», - сказал Хельме, работавший послом Эстонии в Москве в период 1995–1999.