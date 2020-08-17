В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Ей был выражен решительный протест и указана необходимость "незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях".

"Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения", говорится в сообщении МИД.