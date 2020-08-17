В связи с требованием самоизоляции эстонские туроператоры отменяют рейсы на греческие острова

Около 400 туристов TEZ Tour в настоящее время отдыхают на Крите и Родосе. Перелеты обратно - по графику, в случае изменений с клиентами свяжутся лично.

«Мы ежедневно на связи с греческим офисом TEZ Tour, чтобы быть в курсе местной ситуации. По последним данным, уровень заболеваемости на Крите и Родосе ниже, чем в Эстонии, а ситуация на курортах безопасная и спокойная. Через ETFL мы обратились к правительству Эстонской Республики с просьбой пересмотреть правила введения ограничений на поездки в различные пункты назначения и в тех странах, где это оправдано, перейти на региональный учет по странам. На островах находятся международные аэропорты, организованы прямые рейсы в пункт назначения и обратно, то есть пассажирам не нужно проходить через материковую часть или транзитные аэропорты той же страны или соседних стран. Также можно проверять состояние лиц, прибывающих на острова или покидающих их», - сказали в пресс-службе туроператора.

Также в Tez Tour отметили, что в отелях действуют протоколы и стандарты, установленные правительством Греции. В самолетах обязательно носить маску, и все туристы заполняют опросник о состоянии здоровья, на основании заполненной клиентом анкеты проводится тестирование в аэропорту Ираклион. Также в турфирме отметили, что никто из их туристов не привез вирус ни в Грецию, ни в Эстонию.

«Мир навсегда изменился, и нам всем предстоит считаться с новой реальностью. Предлагаемые в настоящее время решения больше не являются устойчивыми. На наш взгляд, в демократическом обществе люди должны иметь свободу выбора, путешествовать или нет. Этот выбор должен быть ответственным. По возвращении в Эстонию у пассажиров также мог бы быть выбор, например, оставаться в самоизоляции или делать платный тест на коронавирус. В нынешней критической ситуации туроператоры и отели были бы готовы взять на себя расходы на тесты, чтобы люди могли путешествовать спокойно», - считают в Tez Tour.

Тем клиентам, рейсы которых отменены, Tez Tour может предложить: перенести поездку на более позднюю дату сезона 2020 года

изменить пункт назначения поездки в сезоне 2020 года

поменять на поездку в 2021 году по той же цене при условии, что детали бронирования остаются такими же

при желании клиенты, у которых отменились поездки, могут оставить уже уплаченную сумму в качестве предоплаты за будущую поездку

написать заявление о возврате денег

Рейсы туроператора Novatours на остров Крит - по расписанию до 17 августа включительно.

«Несмотря на низкую распространенность вируса COVID-19 на наиболее популярных греческих курортных островах Крит и Родос, что, по мнению наших зарубежных партнеров, в несколько раз ниже, чем в среднем по Греции (2,83 на Крите и 4,99 на Родосе соответственно), официальные ведомства Эстонской Республики рассматривают эти курортные острова не как отдельные единицы в плане распространения вируса, а как единое целое с Грецией. Это затрудняет дальнейшее путешествие на Крит и Родос как для клиента, так и для туроператора, а также требует двухнедельной изоляции для пассажиров, возвращающихся из отпуска. Немногие люди могут оставаться дома в изоляции еще две недели после недельной поездки. В результате мы приостановили наши поездки на Крит и Родос со вторника до конца августа. Корфу и другие поездки на греческие острова не были включены в наш августовский маршрут», - сообщила Rus.Postimees пресс-служба туроператора.

В соответствии с приказом Министерства иностранных дел Эстонии пассажиры, прибывающие из Греции с понедельника, 17-го августа, должны соблюдать требование самоизоляции, то есть пассажир обязан воздерживаться от несущественных контактов в течение 14 дней с момента прибытия в Эстонию, отметили в Novatours.