В Балтийских странах сформируют живые цепи в поддержку Белоруссии

В воскресенье вечером в трех Балтийских странах сформируют живые цепи в поддержку белорусской оппозиции, в Таллинне живой цепью планируется связать площадь Вабадузе с посольством Белоруссии, передали организаторы акции.

В Латвии и Литве о намерении принять участие в акции уже заявили десятки тысяч человек. В Латвии живая цепь начнется в Даугавпилсе, а в Литве — в Вильнюсе. Обе живые цепи выстроятся до границы с Белоруссией.