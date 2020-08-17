Пн, 17.08.2020
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В Балтийских странах сформируют живые цепи в поддержку Белоруссии

Белоруссия.

ФОТО: YAUHEN YERCHAK/EPA

В воскресенье в Таллинне сформируют живую цепь с площади Вабадузе до белорусского посольства, такие же акции запланированы на годовщину Балтийского пути в Латвии и Литве.

В воскресенье вечером в трех Балтийских странах сформируют живые цепи в поддержку белорусской оппозиции, в Таллинне живой цепью планируется связать площадь Вабадузе с посольством Белоруссии, передали организаторы акции.

В Латвии и Литве о намерении принять участие в акции уже заявили десятки тысяч человек. В Латвии живая цепь начнется в Даугавпилсе, а в Литве — в Вильнюсе. Обе живые цепи выстроятся до границы с Белоруссией.

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