В Европарламенте назвали Лукашенко персоной нон грата в ЕС

Руководители Европейской народной партии (ЕНП), Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной проевропейской группы "Обновляя Европу", "Зеленых" - Европейского свободного альянса, а также группы "Европейские консерваторы и реформисты" решительно осудили насилие и пытки, применяемые белорусскими силовиками в отношении мирных демонстрантов. "Мы аплодируем белорусскому народу за его мужество и решимость, а также всеми силами поддерживаем его стремление к демократическим переменам и свободе", - заявили Манфред Вебер (Manfred Weber), Ираче Гарсиа Перес, Дачиан Чолош, Ска Келлер (Ska Keller) и Филипп Ламбертс, Рышард Легутко и Раффаэле Фитто, пишет Deutsche Welle.

В Европарламенте считают выборы в Беларуси несвободными и несправедливыми

Они подчеркнули, что выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Заслуживающие доверия свидетельства о результатах голосования указывают на победу главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, указывается в заявлении. Авторы документа также "решительно осудили аресты и ужасающие акты насилия и пыток" в отношении участников мирных протестов и призвали полностью расследовать эти преступления.

Кроме того, они напомнили Александру Лукашенко о том, что он несет ответственность за действия в отношении протестного движения в стране, и осудили, в частности, запугивание журналистов и подавление интернета и СМИ с целью остановить поток информации о ситуации в стране. Лидеры ведущих партий Европарламента призвали Минск незамедлительно освободить всех произвольно задержанных, а также политических заключенных, отправленных под арест до и во время избирательной кампании.

Санкции против Минска и предостережение России

Авторы заявления приветствовали решение ЕС ввести санкции в отношении ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов. "Европейский Союз может и должен принимать больше усилий для способствования демократии и свободе в Беларуси, включая усиление помощи белорусскому гражданскому обществу и немедленное прекращение любой финансовой поддержки правительству и контролируемым государством проектам", - говорится далее в документе.

Одновременно главы ведущих политических групп Европарламента призвали Россию воздерживаться от любого - скрытого или открытого - вмешательства во внутренние дела Беларуси после выборов и заявили о необходимости противостоять возможным действиям Москвы в этом отношении.