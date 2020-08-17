Postimees в Минске ⟩ Участник протеста: нам не нужна помощь братской России. Где Россия - там война

«Пришло время, когда нужно сказать "хватит"», - заявил в интервью Postimees вышедший на акцию протеста Андрей.

Илья, которая также вышла на улицы Минска, сказала, что ее цель - обеспечить справедливые выборы в стране. «Не конкретно, как некоторые думают, за Тихановскую, а просто, чтобы выбрать честно президента нашей страны, чтобы мой голос посчитали правильно».

Оксана, которая не могла долго говорить из-за дрожащего голоса и слез, сказала, что она пришла протестовать, потому что против белорусских властей: «Потому что я против нашей власти. Очень много моментов. Я просто сейчас буду плакать...»

«Мы хотим, чтобы нас услышали. Если нас не слышат на выборах, мы выходим на улицы. Мы хотим привлечь внимание», - сказала Юлия. «Народ объединился вокруг фальсификации выборов. Больше народ терпеть этого не может. И поэтому каждый гражданин, который хочет жить в честной республике, обязан поддерживать свой народ», - добавил Олег.

«Меня просто это беззаконие и фашизм сильно задело. У нас украли 80% голосов. Вы представляете себе?» - сказал Владимир. «Мы обнищали за последние пять лет. Я предприниматель, у меня был магазин. Я обнищал просто, я себе ничего не могу позволить. Работы нигде нет. Люди, которые у нас на фермах работают, зарабатывают 300 рублей. А у нас в Минске квартплата 200 рублей».

Многие белорусы, говорившие с Postimees, также слышали о жестокости силовиков по отношению к протестующим.

«Соседи рассказывали, что вышли ребята в первый день на стелу. Они потерялись, когда начали стрельба и взрывы. И до сих пор не могут найти человека, он в списках есть. Они обзвонили Жодино, Окрестино, но не нашли человека», - сказала участница протеста.

«У моей коллеги двоюродная сестричка, она студентка, вместе со своим парнем была в районе универсама "Рига", а в это время там были мирные протесты. И эту девочку, 22 года ей, и ее парня, их забрали. Два дня их не могли найти. Потом отпустили, парня сначала, он был избит очень сильно. Теперь отпустили девочку. Ее отпустили, получается, в четверг. Она не так сильно избита, она в синяках и просто в шоковом состоянии».

Говорившие с Postimees протестующие верят, что уличные протесты приведут к изменениям.

«Да, конечно, такого давно в Беларуси не было, с 2010 или 2006-х годов. Именно такой резонанс, что уже начались какие-то боевые действия и на это обратили внимание другие страны, из Европы и за ее пределами... будет результат определенно», - считает участник протеста.

Протестующий в Минске Александр подчеркнул, что Белоруссия справится без помощи России.

«Нам не нужна помощь братской России. Мы боимся, чтобы сюда Россия не влезла. Где Россия - там война», - сказал он. На вопрос, ждет ли Белоруссия помощи от Европы, ответил: «Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Мы сами разберемся. Когда будут нормальные суды, нормальное все, бизнес сюда придет и будут люди работать и нормально жить».

Протесты вспыхнули в Белоруссии после президентских выборов девятого августа, в которых действующий президент Александр Лукашенко одержал победу. Эксперты и правительства многих стран мира считают, что результаты выборов, согласно которым, Лукашенко набрал 80% голосов, были сфальсифицированы.

По оценке наблюдателей, воскресные акции протеста, возможно, были самыми многолюдными за всю историю Белоруссии.