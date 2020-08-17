Ласнамяэ отметит День восстановления независимости концертом под открытым небом

Управа района Ласнамяэ приглашает в четверг, 20 августа, в 17:00 на летнюю террасу центра культуры «Линдакиви», чтобы отметить праздничным концертом 29-ый День восстановления независимости Эстонской Республики.
«День восстановления независимости республики – это не только повод оглянуться назад и посмотреть, что за десятилетя изменилось, что удалось, а что не очень, но и время встретиться с близкими. Приглашаем провести вечер этого знаменательного дня на свежем воздухе под приятную музыку в компании друзей и родных», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
На концерте под открытым небом, который пройдет на террасе центра культуры «Линдакиви», выступят многолетний солист Национальной оперы "Эстония" Вольдемар Куслап и ансамбль Estonia brass.
Концерт начинается в 17:00, вход на мероприятие для всех свободный.