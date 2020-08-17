Ласнамяэ отметит День восстановления независимости концертом под открытым небом

«День восстановления независимости республики – это не только повод оглянуться назад и посмотреть, что за десятилетя изменилось, что удалось, а что не очень, но и время встретиться с близкими. Приглашаем провести вечер этого знаменательного дня на свежем воздухе под приятную музыку в компании друзей и родных», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.