В Минске вновь массовый митинг: тысячи людей собрались возле СИЗО

На площади Независимости в Минске фактически проходит несколько небольших митингов одновременно, передает корреспондент DW. Из-за слабых мегафонов не слышно, что говорят ораторы возле памятника Ленину и возле часовни в память о жертвах Чернобыля. У костела святых Сымона и Алены (Красный костёл) люди собрались в группу и читают стихи. Дом правительства отгорожен от площади , возле загородки на ступеньках сидят люди.
На площадке возле СИЗО на Володарского, где находится муж бывшего кандидата в президента Светланы Тихановской, люди продолжают общаться в режиме свободного микрофона. Произошел интересный случай. Среди бело-красно-белых флагов возле микрофона был также и флаг Евросоюза. Но участники акции долго скандировали: «Убери чужой флаг», и синий флаг в итоге сняли.
Многотысячная колонна людей идет с Володарки к ЦИП на Окрестина. В районе гостиницы «Ренессанс» люди сошли с проезжей части проспекта Дзержинского на тротуар. К протестующим подъехал волонтер и попросил не идти на Окрестина, потому что это «может спровоцировать кровь», сообщает TUT.by.
Волонтеры говорят, что если колонна придет на Окрестина, то задержанных будут наказывать. Сейчас им удалось выстроить диалог с администрацией ИВС.
По информации Telegram-канала Nexta Live, люди также собираются на главных площадях в других регионах Беларуси, в частности в Могилеве, Гомеле, Кобрине, Ошмянах, Пружанском районе, Гродно, Калинковичах.