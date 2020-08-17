В Минске вновь массовый митинг: тысячи людей собрались возле СИЗО

На площадке возле СИЗО на Володарского, где находится муж бывшего кандидата в президента Светланы Тихановской, люди продолжают общаться в режиме свободного микрофона. Произошел интересный случай. Среди бело-красно-белых флагов возле микрофона был также и флаг Евросоюза. Но участники акции долго скандировали: «Убери чужой флаг», и синий флаг в итоге сняли.

Многотысячная колонна людей идет с Володарки к ЦИП на Окрестина. В районе гостиницы «Ренессанс» люди сошли с проезжей части проспекта Дзержинского на тротуар. К протестующим подъехал волонтер и попросил не идти на Окрестина, потому что это «может спровоцировать кровь», сообщает TUT.by.

Волонтеры говорят, что если колонна придет на Окрестина, то задержанных будут наказывать. Сейчас им удалось выстроить диалог с администрацией ИВС.