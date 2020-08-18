Вне дома: татары открыли на Татари татарскую чайхану

Лето этого года - безусловно не самое удачное время для открытия новых кафе и ресторанов. Для этого нужно обладать завидной смелостью. Буквально вчера семья, состоящая из Ильдара, Лии и их сына Ахмета, открыла на улице Татари в Таллинне семейный ресторанчик национальной кухни под названием Tatari Chaihana & Restoran.

ФОТО: Вера Копти.

Как рассказал мне глава семьи и шеф-повар заведения Ильдар, татарская кухня впитала в себя традиции многих среднеазиатских культур. Поэтому главное место в меню чайханы занимает совсем, казалось бы, не татарское блюдо - плов.

Впрочем, по мнению многих теоретиков кулинарии, а с ними Ильдар согласен, практически у каждого народа есть свое блюдо, состоящее из мяса и риса. Плов, который готовит Ильдар в настоящем казане, по его словам, легче, чем узбекский. «Я кладу в рис меньше масла, чем узбекские повара, и он получается более диетический. Учитываю, так сказать, вкусы местного населения», - улыбается Ильдар.

В зависимости от дня недели здесь можно з аказать на обед плов с говядиной, индюшатиной или курицей. Манты и пельмени - тоже не сугубо татарские, но зато любимые всеми блюда. Почетное место в меню занимает токмач - суп с домашней лапшой.

Но главное - это знаменитая татарская выпечка! Всем, наверное, знаком беляш - жаренный в масле пирожок с круглой дырочкой в центре. По-татарски он называется пэрэмэч. А вся прелесть этого чуда, что беляша, что пэрэмэча, как бы мы его не назвали, в том, что мясной фарш не жарится заранее, как для русских пирожков, а кладется сырым и готовится одновременно с тестом.

Думаю, что, как и мне, большинству читателей и будущих посетителей чайханы, понравятся еще два вида сугубо татарской выпечки - очпычмак - треугольный пирожок с мясом, луком, картошкой и специями, и кыстыбый - тонкие лепешки с картофельным пюре. К ним традиционно подается мясной бульон.

Красота! Очпычмак. ФОТО: Вера Копти

Очпычмак красиво защипаны в правильные равносторонние треугольники, в начинке куда больше мяса, чем картошки, причем картошка не в виде пюре, а нарезанная маленькими кубиками. Кыстыбый - тонкие, похожие на блины лепешки, сочащиеся маслом, с пышным нежным пюре внутри - объедение!

На витрине красуются торты, рулеты и традиционное лакомство с орехами и медом - чак-чак. Разновидностей этого десерта - великое множество. Но суть одна - маленькие кусочки легкого воздушного теста разной формы - чак-чак может быть и виде лапши, и в форме маленьких шариков - жарятся в масле и заливаются горячим медом со специями. Возможны варианты.

Запить всю эту роскошь, кроме бульона, можно айраном или только что заваренным в чайнике зеленым или черным чаем. Алкоголя в чайхане не подают.

Как мне рассказала хозяйка заведения Лия, со временем планируется создать на базе чайханы центр татарской культуры, знакомящий не только с кулинарными традициями татарского народа, но и с его историей и культурой. Большие надежды возлагаются на помощь и активное участие татарской общины.