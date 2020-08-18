Черные маклеры опустошают кошельки клиентов и дискредитируют профессию

В Эстонии в сфере недвижимости работает около 1500 человек. Поскольку в глазах государства маклер - это свободная профессия, точное количество людей, оказывающих услуги по продаже и сдаче внаем недвижимости, определить трудно, пишет Kodustiil.
В Эстонии деятельность маклеров по недвижимости не регулируется никаким законом. Любой человек, однажды проснувшись, может заявить о себе как о маклере по недвижимости и ждать первых клиентов, которые, как он надеется, не будут очень требовательными к его работе.
«Кто может собирать клубнику с полей - обсуждается как вопрос государственной важности. А при сделке с недвижимостью, когда на кон поставлены все сбережения реальных людей и требуется знание тонкостей законодательства и соблюдение безопасности, так называемый маклер может не иметь образования, профессиональной подготовки, опыта и вообще только вчера начать работу», - говорит член правления Палаты маклеров Кайдо Кальюсте.
Клиент доверяет маклеру, поэтому тот имеет значительное влияние на финансовое положение своего клиента, предоставляя ему, в рамках своей профессии, важные юридические или финансовые консультации.
Маклер по недвижимости по-прежнему считается человеком, чья работа заключается только в том, чтобы размещать рекламу, ждать заинтересованных клиентов, а затем - начинать петь соловьем. Однако это только небольшая часть общей картины. Для успешной работы маклер должен обладать обширными знаниями в области маркетинга, продаж, оценки недвижимости, строительства, судебного права и огромного количества законов и подзаконных актов: Обязательственно-правового закона, целой группы законов о строительстве, законов о вещном праве, о квартирной собственности и квартирных товариществах, о планировании, о наследовании, о налогообложении, о налоге с оборота, об отмывании денег и многих других.
Вопиющая некомпетентность
Непрофессиональных маклеров интересуют только деньги. По словам маклера Arco Vara Сандры Алликсаар, они не связаны с клиентом обязательствами и часто скрывают важные обстоятельства. Кроме того, им не хватает необходимых знаний в области строительства, права и психологии.
По словам Кайдо Кальюсте, доморощенные маклеры действуют от случая к случаю и не заботятся о собственном профессиональном развитии.
- В Эстонии профессиональные свидетельства имеют 234 маклера. В Палате маклеров по недвижимости - 300 членов.
- В Регистре маклеров, который находится в ведении Палаты маклеров по недвижимости, 773 имен.
- Предположительно половина из действующих на эстонском рынке недвижимости 1500 маклеров работают по собственным законам и правилам.
В случае возникших проблем Эстонская палата маклеров по недвижимости не может помочь пострадавшему клиенту, так как проступок маклера, не имеющего профессионального свидетельства и которого нет в регистре, не может быть предметом разбирательства в суде чести Эстонской палаты маклеров по недвижимости. Таким образом, такой брокер практически не несет никакой ответственности за свои ошибки.
«Он не знает законодательства и не может дать клиенту соответствующий совет. Он не предлагает клиенту заключить представительский договор и не утруждает себя объяснением содержания своих услуг. У него возникают проблемы с определением рыночной цены объекта, и он не предоставляет клиенту подробный маркетинговый план по реализации его недвижимости. Он не задает клиенту обстоятельных вопросов и не проверяет документацию по объекту, а спешит разместить рекламу. Его единственный аргумент - низкая цена своей услуги, он предпочитает получить посредническую плату наличными, не выставляет счет и не выписывает квитанций, что является явным признаком того, что он не платит налоги. Он не внесен в регистр маклеров по недвижимости, потому что не хочет нести ответственность за свою деятельность», - приводит примеры Кальюсте.
Непрофессиональный маклер дает клиенту неверные ценовые рекомендации, потому что и сам не знает текущей рыночной ситуации. Он также дает некомпетентные и юридически неверные советы по содержанию договоров, например, создавая иллюзию, что срочный договор найма может быть расторгнут досрочно и без причины, или заключает предварительные договоры, которые не имеют юридической силы.
По словам Маргит Сильд, руководителя офиса Uus Maa в Кадриорге, зачастую черные маклеры начинают заниматься продажей недвижимости даже без согласия собственника: объявление полностью или фотографии жилья копируются, а затем с продавцом связываются и пытаются убедить его показать объект якобы их клиентам.
«Некоторые непрофессиональные маклеры копируют рекламное объявление, иногда даже снижая цену объекта, а затем, когда находят покупателя по своей цене, обращаются к собственнику или занимающемуся продажей маклеру, заявляя, что у них есть покупатель и требуя поделиться посреднической платой», - добавляет маклер бюро недвижимости Arco Vara Мария Юсси.
Есть также маклеры, которые, чтобы проникнуть в квартиру и навязать свои услуги продавцу, выдают себя за покупателей.
«Или же они говорят клиентам, что они - маклеры и ищут жилье для конкретного клиента, но тут же выясняется, что у них нет клиента, а они просто хотят предложить свои услуги и заключить маклерский договор», - отметила Юсси.
Такие ловкие лже-маклеры наносят ущерб профессиональной репутации маклеров.
Маклер Arco Vara Сандра Аликсаар написала портрет типичного лже-маклера:
- Они звонят по объявлению, спрашивают, могут ли дать такое же объявление, не требуя платы и не подписывая никаких договоров. После согласия они без труда копируют ваше объявление, ставя при этом более высокую цену, при этом более наглые оставляют в своем объявлении вашу цену. Они надеются, что покупатель обратится к ним, так как их объявление более свежее. Затем они звонят вам, что появился покупатель, и просят поделиться посреднической платой, при этом их интересы значительно превышают сумму, на которую рассчитывал профессиональный маклер. В противном случае грозятся, что покажут своему покупателю другую квартиру. Если вы не согласитесь им платить, они готовы сделать все, чтобы этот клиент к вам никогда больше не обратился.
- Некоторые лжемаклеры все же находят время, чтобы заключить с вами письменное соглашение о сотрудничестве, но часто эти соглашения некомпетентны, сбивают с толку и содержат пункты, которые никоим образом не соответствуют эстонским законам. Если вы чувствуете что-то подозрительное, обратитесь к юристу. Когда соглашение заключено, вы надеетесь на тесное сотрудничество. К сожалению, всю работу придется проделать вам, а они с удовольствием получат свою часть гонорара.
- Представители третьего типа черных маклеров изображают покупателя или маклера с покупателем. Во время просмотра они ведут себя настолько бестактно и неприятно, что продавец может перенести неприязненное отношение к ним на вас: ведь это вы привели таких неприятных клиентов! А если вы отказываетесь от сотрудничества, они могут начать скандалить.
- Худший тип лжемаклеров, о которых стало известно в последнее время, - настоящие воры. Порядочные и честные клиенты, особенно пожилые, доверяют ключи от своей недвижимости незнакомцам. Вернувшись домой, собственники недвижимости обнаруживают, что половина их вещей пропала.
Доверяй, но проверяй
Эстонская палата маклеров по недвижимости не рекомендует выбирать маклера только на основании более низкой цены услуги или предложения о продаже дорогого престижного объекта. Всегда стоит проверить послужной список маклера и наличие у него профессионального свидетельства.
«Вы можете сделать это самостоятельно на сайте Эстонской палаты маклеров по недвижимости maakleritekoda.ee и проверить, есть ли у брокера действующее профессиональное свидетельство и внесен ли он хотя бы в маклерский регистр. Если этих данных нет, стоит спросить у маклера, почему», - предложил Кальюсте.
Помимо проверки наличия профессионального свидетельства, Мария Юсси рекомендует выяснить, в какой компании работает маклер и какова его история. Также можно вкратце изучить активность маклера в социальных сетях и отзывы, которыми делятся его клиенты.