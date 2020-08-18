Черные маклеры опустошают кошельки клиентов и дискредитируют профессию

В Эстонии деятельность маклеров по недвижимости не регулируется никаким законом. Любой человек, однажды проснувшись, может заявить о себе как о маклере по недвижимости и ждать первых клиентов, которые, как он надеется, не будут очень требовательными к его работе.

«Кто может собирать клубнику с полей - обсуждается как вопрос государственной важности. А при сделке с недвижимостью, когда на кон поставлены все сбережения реальных людей и требуется знание тонкостей законодательства и соблюдение безопасности, так называемый маклер может не иметь образования, профессиональной подготовки, опыта и вообще только вчера начать работу», - говорит член правления Палаты маклеров Кайдо Кальюсте.

Клиент доверяет маклеру, поэтому тот имеет значительное влияние на финансовое положение своего клиента, предоставляя ему, в рамках своей профессии, важные юридические или финансовые консультации.

Маклер по недвижимости по-прежнему считается человеком, чья работа заключается только в том, чтобы размещать рекламу, ждать заинтересованных клиентов, а затем - начинать петь соловьем. Однако это только небольшая часть общей картины. Для успешной работы маклер должен обладать обширными знаниями в области маркетинга, продаж, оценки недвижимости, строительства, судебного права и огромного количества законов и подзаконных актов: Обязательственно-правового закона, целой группы законов о строительстве, законов о вещном праве, о квартирной собственности и квартирных товариществах, о планировании, о наследовании, о налогообложении, о налоге с оборота, об отмывании денег и многих других.

Вопиющая некомпетентность

Непрофессиональных маклеров интересуют только деньги. По словам маклера Arco Vara Сандры Алликсаар, они не связаны с клиентом обязательствами и часто скрывают важные обстоятельства. Кроме того, им не хватает необходимых знаний в области строительства, права и психологии.

По словам Кайдо Кальюсте, доморощенные маклеры действуют от случая к случаю и не заботятся о собственном профессиональном развитии.

В Эстонии профессиональные свидетельства имеют 234 маклера. В Палате маклеров по недвижимости - 300 членов.

В Регистре маклеров, который находится в ведении Палаты маклеров по недвижимости, 773 имен.

Предположительно половина из действующих на эстонском рынке недвижимости 1500 маклеров работают по собственным законам и правилам. В случае возникших проблем Эстонская палата маклеров по недвижимости не может помочь пострадавшему клиенту, так как проступок маклера, не имеющего профессионального свидетельства и которого нет в регистре, не может быть предметом разбирательства в суде чести Эстонской палаты маклеров по недвижимости. Таким образом, такой брокер практически не несет никакой ответственности за свои ошибки.