Вт, 18.08.2020
В Европе нет ни одного крупного инфраструктурного проекта, который был бы завершен вовремя. Хенрик Хололей
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  • Студия Postimees: не пора ли отказаться от запретов на прямые полеты из Таллинна?

Студия Postimees: не пора ли отказаться от запретов на прямые полеты из Таллинна?
13:10

Таави Аас

ФОТО: Tairo Lutter

Министр экономики Таави Аас ответит в прямом эфире, готова ли Эстония открыть авиасообщение сразу со всеми странами?

Смотрите прямой эфир в 13.10!

  • Долго ли Эстония собирается указывать авиакомпаниям, куда им летать?
  • Почти все страны Европы, за исключением Эстонии и Латвии, уже отказалась от подобной практики, поскольку борьбе с вирусом это не помогает. Правы ли они?
  • Зачем усложнять жизнь туристам, туроператорам и авиакомпаниям, запрещая прямые полеты, например, с Крита и Родоса, и вынуждая тем самым людей лететь транзитом через крупные аэропорты, где опасность заражения намного выше?
  • Что грозит туроператорам, если они проигнорируют запрет на прямые полеты в страны красной зоны? 
  • Насколько реально со дня пересмотреть политику запретов на полеты и открыть страну, используя более эффективные методы контроля в аэропорту?
  • Обсуждался ли в правительстве вариант обязательного тестирования на границе и жесткий контроль по прилету?

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