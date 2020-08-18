Студия Postimees: не пора ли отказаться от запретов на прямые полеты из Таллинна?
Министр экономики Таави Аас ответит в прямом эфире, готова ли Эстония открыть авиасообщение сразу со всеми странами?
Смотрите прямой эфир в 13.10!
- Долго ли Эстония собирается указывать авиакомпаниям, куда им летать?
- Почти все страны Европы, за исключением Эстонии и Латвии, уже отказалась от подобной практики, поскольку борьбе с вирусом это не помогает. Правы ли они?
- Зачем усложнять жизнь туристам, туроператорам и авиакомпаниям, запрещая прямые полеты, например, с Крита и Родоса, и вынуждая тем самым людей лететь транзитом через крупные аэропорты, где опасность заражения намного выше?
- Что грозит туроператорам, если они проигнорируют запрет на прямые полеты в страны красной зоны?
- Насколько реально со дня пересмотреть политику запретов на полеты и открыть страну, используя более эффективные методы контроля в аэропорту?
- Обсуждался ли в правительстве вариант обязательного тестирования на границе и жесткий контроль по прилету?