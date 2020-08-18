Таави Аас: политику запретов на полеты пересмотрим к 1 сентября

Глава министерства экономики отметил, что до полного открытия эстонского неба еще далеко. На данный момент речь идет о частичной отмене запретов на полеты внутри ЕС. Правительство примет решение к 1 сентября. С осени также будет введено тестирование на коронавирус прибывающих из-за границы. Это позволит избежать двухнедельной самоизоляции по возвращении из стран красной зоны.

Тест можно будет сдать в аэропорту и морских портах на добровольной основе. Процедура будет бесплатной для всех жителей Эстонии. Иностранцам, в том числе туристам, студентам и гастарбайтерам, придется оставаться в карантине.

Фрагмент беседы в прямом эфире:

— Долго ли Эстония собирается указывать авиакомпаниям, куда им летать?

— Еще 3-4 недели назад нам казалось, что в Европе всё хорошо, заболеваемость идет на спад. Однако сейчас мы наблюдаем резкий скачок количества зараженных. Если 10 дней назад в «зеленом» списке было 16 стран, то на этой неделе осталось только 8. Тенденция очевидна.

Для Эстонии крайне важно, чтобы оставались открытыми границы с Финляндией, Латвией и Литвой.

— А с остальными странами — как получится?

— Сохранение сообщения с соседними европейскими странами — в приоритете. Кстати, и большинство туристов к нам приезжает из Финляндии и Латвии: и не только транзитом, но и напрямую. Эти границы должны оставаться открытыми как можно дольше.

— А если и там произойдет скачок?

— Самое главное, чтобы у нас не было скачка, из-за которого для наших жителей закрылась бы Финляндия или другие страны.

— Почти все страны Европы, за исключением Эстонии и Латвии, уже отказалась от практики запрета прямых полетов, поскольку борьбе с вирусом это не очень-то помогает. Люди все равно летят туда, куда им нужно, но вынуждены при этом добираться транзитом через крупные аэропорты, где опасность заражения намного выше. Зачем создавать столько неудобств?

— Если у нас будет много прямых контактов со странами, где количество зараженных превышает 25 человек на 100 000, то риск подхватить вирус и завезти его в Эстонию будет очень высок.

Убежден, что Эстония до сих пор отлично справлялась с проблемами. Все принятые меры привели к тому, чтобы у нас сейчас ситуация намного лучше, чем в среднем по Европе.

— То есть мы будем продолжать в прежнем духе, и сейчас не может и речи идти о том, чтобы со дня пересмотреть политику запретов на полеты и открыть страну, используя более эффективные методы контроля в аэропорту?

— Нельзя сказать, что речи об этом вообще не идет.

В правительстве обсуждался вопрос пересмотра политики запретов на полеты, мы вернемся к этой теме 27 августа. Сейчас главное — не допустить полного закрытия страны.