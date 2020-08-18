Вт, 18.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас
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  • Таави Аас: политику запретов на полеты пересмотрим к 1 сентября
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Таави Аас: политику запретов на полеты пересмотрим к 1 сентября
Для жителей Эстонии тестирование будет бесплатным

  • Мы не допустим закрытия основных транзитных коридоров
  • До полного открытия неба еще далеко
  • Главное — не допустить полного закрытия страны
  • Больше не нужно врать, достаточно сделать тест на коронавирус

Министр экономики Таави Аас ответил в прямом эфире, готова ли Эстония открыть авиасообщение сразу со всеми странами?

Глава министерства экономики отметил, что до полного открытия эстонского неба еще далеко. На данный момент речь идет о частичной отмене запретов на полеты внутри ЕС. Правительство примет решение к 1 сентября. С осени также будет введено тестирование на коронавирус прибывающих из-за границы. Это позволит избежать двухнедельной самоизоляции по возвращении из стран красной зоны.

Тест можно будет сдать в аэропорту и морских портах на добровольной основе. Процедура будет бесплатной для всех жителей Эстонии. Иностранцам, в том числе туристам, студентам и гастарбайтерам, придется оставаться в карантине.

Фрагмент беседы в прямом эфире:

— Долго ли Эстония собирается указывать авиакомпаниям, куда им летать?

— Еще 3-4 недели назад нам казалось, что в Европе всё хорошо, заболеваемость идет на спад. Однако сейчас мы наблюдаем резкий скачок количества зараженных. Если 10 дней назад в «зеленом» списке было 16 стран, то на этой неделе осталось только 8. Тенденция очевидна.

Для Эстонии крайне важно, чтобы оставались открытыми границы с Финляндией, Латвией и Литвой.

— А с остальными странами — как получится?

— Сохранение сообщения с соседними европейскими странами — в приоритете. Кстати, и большинство туристов к нам приезжает из Финляндии и Латвии: и не только транзитом, но и напрямую. Эти границы должны оставаться открытыми как можно дольше.

— А если и там произойдет скачок?

— Самое главное, чтобы у нас не было скачка, из-за которого для наших жителей закрылась бы Финляндия или другие страны.

— Почти все страны Европы, за исключением Эстонии и Латвии, уже отказалась от практики запрета прямых полетов, поскольку борьбе с вирусом это не очень-то помогает. Люди все равно летят туда, куда им нужно, но вынуждены при этом добираться транзитом через крупные аэропорты, где опасность заражения намного выше. Зачем создавать столько неудобств?

— Если у нас будет много прямых контактов со странами, где количество зараженных превышает 25 человек на 100 000, то риск подхватить вирус и завезти его в Эстонию будет очень высок.

Убежден, что Эстония до сих пор отлично справлялась с проблемами. Все принятые меры привели к тому, чтобы у нас сейчас ситуация намного лучше, чем в среднем по Европе.

— То есть мы будем продолжать в прежнем духе, и сейчас не может и речи идти о том, чтобы со дня пересмотреть политику запретов на полеты и открыть страну, используя более эффективные методы контроля в аэропорту?

— Нельзя сказать, что речи об этом вообще не идет.

В правительстве обсуждался вопрос пересмотра политики запретов на полеты, мы вернемся к этой теме 27 августа. Сейчас главное — не допустить полного закрытия страны.

Несмотря на то, что вирус не утихает в Европе, для Эстонии по-прежнему открыты Германия, Финляндия, Латвия и многие другие страны. Люди могут пользоваться всеми главными транспортными хабами. Германия на данный момент — под большим риском, поэтому на следующей неделе мы будет заново обсуждать этот вопрос.

Правительство не допустит закрытия основных транзитных коридоров. При необходимости будут сделаны исключения.

— Сегодня правительство решило узаконить с 1 сентября обязательное тестирование на границе. Это освободит жителей Эстонии от необходимости сидеть в карантине?

— Тестирование будет бесплатным и добровольным, у людей появится альтернатива: пройти контроль или остаться в карантине. Желающим придется сдать два теста.

Первый — сразу по прибытии, причем пока нет результата, день-два придется сидеть в карантине. Если ответ будет негативным, человек сможет сразу отправиться на работу. На протяжении недели ему будет запрещено появляться на дискотеках и в ночных клубах. Через неделю предстоит повторный анализ, и в случае отрицательного ответа будут сняты все ограничения.

— Тестирование будет бесплатным для жителей Эстонии. А что касается иностранных туристов, студентов, гастарбайтеров?

— Этим категориям граждан придется оставаться в карантине.

— Известно ли вам, что многие приезжие, включая местных жителей, просто лгут, возвращаясь транзитом из стран красной зоны, из той же Америки? Нужно ли ужесточать контроль по прилете?

— Надеюсь, что теперь таких людей станет меньше.

Больше не нужно врать, достаточно будет сделать тест на коронавирус.

— Необходимости усиления контроля за прибывающими действительно нет?

— Невозможно уследить за всеми людьми, которым предписана изоляция. Думаю, что определенным подспорьем станет новое мобильное приложение, которое поможет узнать, были ли у людей контакты с зараженными.

— Так нужно ли ужесточать контроль за недобросовестными гражданами?

— Конечно, нужно бы, но возможности полиции ограничены.

— Что грозит туроператорам, если они проигнорируют запрет на прямые полеты в страны красной зоны и продолжат летать на тот же Крит? Чрезвычайной ситуации нет, диктовать условия уже сложнее?

— К счастью, таких туроператоров мы пока не встречали. Все готовы соблюдать любые рекомендации.

— Но нужно ли было отменять сразу все полеты, тем более что с 1 сентября необязательно сидеть в карантине, достаточно будет протестироваться по прибытии?

— Эта мера начнет действовать только с 1 сентября и уже не поможет отдыхавшим на Крите или Родосе.

Да, мы понимаем, что из-за закрытия чартерных рейсов на греческие острова возникло много неудобств, но правительство всех предупреждало: отдыхайте этим летом в Эстонии! 

— Насколько реально со дня пересмотреть политику запретов на полеты и открыть страну, используя более эффективные методы контроля в аэропорту?

— Мы готовы частично пересмотреть политику запретов, но пока не идет речи о том, чтобы открыть всю страну. В ближайшее время это нереально. Частичное открытие неба может произойти уже 1 сентября. В данном случае мы можем говорить только о странах Евросоюза.

— Не оттягивает ли существующая политика запретов прямых полетов восстановление экономики?

— Думаю, что наоборот. Чем дольше мы сможем сохранить на низком уровне заболеваемость, тем больше от этого будет пользы для нашей экономики.

— Не оказываем ли мы медвежью услугу авиакомпаниям, турфирмам, предпринимателям?

— Конечно, авиакомпании, турфирмы, предприниматели сталкиваются с определёнными неудобствами, но всем не угодишь. Убежден, что сейчас важнее всего сохранить открытыми наши границы с Финляндией, Балтией и рядом стран ЕС.

Тем самым, для наших жителей не закроется возможность передвижения по миру. Не менее важно, чтобы по прибытии в зарубежные страны у жителей Эстонии не было необходимости оставаться в карантине.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: не пора ли отказаться от запретов на прямые полеты из Таллинна?/ Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

ФОТО: /

  • Долго ли Эстония собирается указывать авиакомпаниям, куда им летать?
  • Почти все страны Европы, за исключением Эстонии и Латвии, уже отказалась от подобной практики, поскольку борьбе с вирусом это не помогает. Правы ли они?
  • Зачем усложнять жизнь туристам, туроператорам и авиакомпаниям, запрещая прямые полеты, например, с Крита и Родоса, и вынуждая тем самым людей лететь транзитом через крупные аэропорты, где опасность заражения намного выше?
  • Что грозит туроператорам, если они проигнорируют запрет на прямые полеты в страны красной зоны? 
  • Насколько реально со дня пересмотреть политику запретов на полеты и открыть страну, используя более эффективные методы контроля в аэропорту?
  • Обсуждался ли в правительстве вариант обязательного тестирования на границе и жесткий контроль по прилету?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja  

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