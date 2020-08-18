Урмас Паэт: хватит указывать авиакомпаниям, куда им летать!

По мнению европарламентария, практику запретов на прямые полеты из Таллинна следует прекратить со дня, открыв международное сообщение сразу со всеми странами.

– Оправдано ли сохранение и расширение запретов на прямые полеты из Таллинна в страны «красной зоны»?

– Убежден, что наше государство, правительство Эстонии, министр экономики Таави Аас не должны предписывать авиакомпаниям, куда им летать, особенно если это касается маршрутов внутри Евросоюза. Ни одна страна, кроме Эстонии и частично Латвии, такого себе не позволяет. Причем о введении таких запретов авиакомпании уведомляют в кратчайшие сроки! Свежайшие примеры – распоряжение не летать из Таллинна в Копенгаген, Париж и Амстердам. Такое поведение – неверное и необоснованное.

Эти меры не приводят к снижению распространения вируса, поскольку люди все равно продолжают летать, но только вынуждены это делать с пересадками.

Когда министр экономики приказывает закрыть линию Таллинн – Амстердам, людям, которым необходимо туда добраться, приходится лететь через Хельсинки, Франкфурт и т.д. Результат получается противоположный.

Во время путешествия с пересадками количество контактов увеличивается, вероятность подцепить вирус или стать переносчиком повышается. Кроме того, такое путешествие становится более затратным – и по времени, и по деньгам.

Так что подобного рода ограничения не приводят к желаемой цели. Авиакомпании при этом оказываются в сложной ситуации. Запуск каждой линии, обслуживание маршрута, продажа билетов, договоренности с аэропортами – это сложный процесс. И когда Эстония в кратчайшие сроки предписывает прервать полеты, она ставит авиакомпании в сложное положение. Им и без того сейчас нелегко.

Поскольку Таллинн для многих авиакомпаний – не самое важное направление, есть большой риск того, что в результате всех этих потрясений кто-то из них решит вообще не возобновлять сообщение с Эстонией.

Это очень плохо. У нас и так мало линий, да к тому же они сейчас нестабильны. Нельзя не учитывать и то, что львиная доля нашей экономики ориентирована на экспорт, и предпринимателям крайне необходимо поддерживать контакты с партнерами. Не надо недооценивать и значение туризма для нашей экономики, и чисто человеческий аспект – воссоединение семей и возможность путешествовать.

Уверен, что закрытие линий – в корне неверный шаг, который никак не способствует борьбе с вирусом.

– Ваши предложения? Как было бы правильнее всего действовать в таких условиях?

– Если мы говорим о возможности контролировать распространение вируса, то необходимы простые шаги.

Считаю самым эффективным способом проверку людей на наличие коронавируса по прибытии. Всё больше стран так и делает.