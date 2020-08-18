Урмас Паэт: хватит указывать авиакомпаниям, куда им летать!

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) заявил в интервью Rus.Postimees, что правительство не должно предписывать авиакомпаниям, куда им летать. «Ни одна страна, кроме Эстонии и Латвии, не чинит препятствия авиакомпаниям», – подчеркнул евродепутат.
По мнению европарламентария, практику запретов на прямые полеты из Таллинна следует прекратить со дня, открыв международное сообщение сразу со всеми странами.
– Оправдано ли сохранение и расширение запретов на прямые полеты из Таллинна в страны «красной зоны»?
– Убежден, что наше государство, правительство Эстонии, министр экономики Таави Аас не должны предписывать авиакомпаниям, куда им летать, особенно если это касается маршрутов внутри Евросоюза. Ни одна страна, кроме Эстонии и частично Латвии, такого себе не позволяет. Причем о введении таких запретов авиакомпании уведомляют в кратчайшие сроки! Свежайшие примеры – распоряжение не летать из Таллинна в Копенгаген, Париж и Амстердам. Такое поведение – неверное и необоснованное.
Эти меры не приводят к снижению распространения вируса, поскольку люди все равно продолжают летать, но только вынуждены это делать с пересадками.
Когда министр экономики приказывает закрыть линию Таллинн – Амстердам, людям, которым необходимо туда добраться, приходится лететь через Хельсинки, Франкфурт и т.д. Результат получается противоположный.
Во время путешествия с пересадками количество контактов увеличивается, вероятность подцепить вирус или стать переносчиком повышается. Кроме того, такое путешествие становится более затратным – и по времени, и по деньгам.
Так что подобного рода ограничения не приводят к желаемой цели. Авиакомпании при этом оказываются в сложной ситуации. Запуск каждой линии, обслуживание маршрута, продажа билетов, договоренности с аэропортами – это сложный процесс. И когда Эстония в кратчайшие сроки предписывает прервать полеты, она ставит авиакомпании в сложное положение. Им и без того сейчас нелегко.
Поскольку Таллинн для многих авиакомпаний – не самое важное направление, есть большой риск того, что в результате всех этих потрясений кто-то из них решит вообще не возобновлять сообщение с Эстонией.
Это очень плохо. У нас и так мало линий, да к тому же они сейчас нестабильны. Нельзя не учитывать и то, что львиная доля нашей экономики ориентирована на экспорт, и предпринимателям крайне необходимо поддерживать контакты с партнерами. Не надо недооценивать и значение туризма для нашей экономики, и чисто человеческий аспект – воссоединение семей и возможность путешествовать.
Уверен, что закрытие линий – в корне неверный шаг, который никак не способствует борьбе с вирусом.
– Ваши предложения? Как было бы правильнее всего действовать в таких условиях?
– Если мы говорим о возможности контролировать распространение вируса, то необходимы простые шаги.
Считаю самым эффективным способом проверку людей на наличие коронавируса по прибытии. Всё больше стран так и делает.
Если человек прибывает из страны с высоким уровнем заражения, ему предоставляется возможность выбора: сдать прямо в аэропорту тест на коронавирус, и в случае негативного ответа – продолжать нормальную жизнь, или же, в случае отказа от тестирования, отправляться на две недели в самоизоляцию.
Не вижу логики и в том, что Эстония вносит в красный список целую страну, хотя в той же Греции ситуация с коронавирусом на островах – намного лучше, чем на материке.
Крит находится в нескольких сотнях километров от материковой части. Уровень заражения на острове – очень низкий. И почему те люди, которые отдыхают там по турпутевкам и возвращаются домой прямым самолетом, должны отправляться на две недели в карантин? Логично было бы вводить карантин в отдельно взятых регионах, а не записывать в красный список сразу всю страну. Похожая ситуация и в Испании с Канарскими островами, которые отделены от материка тысячами километров.
Следует повнимательнее оценивать ситуацию, иначе из-за такой близорукости можно навредить своему собственному народу и экономике, которая пытается восстановиться после кризиса.
– Учитывая рекомендации МИДа и министерства экономики, эстонские туроператоры уже отменили все рейсы на Крит и Корфу до конца августа. Как вы к этому относитесь?
– Решения министра экономики Таави Ааса вынуждают их к этому. Жаль, что это происходит. Из-за глупости подобных решений ничего нельзя изменить – у туроператоров нет выбора, хотя пользы от этого никакой. Всем в очередной раз только усложнили жизнь.
– Вы считаете, что подобную практику можно было бы отменить со дня, открыв международное сообщение сразу со всеми странами?
– Да, именно так. Весь вопрос – в решениях министра экономики. Если вы мне не верите, то посмотрите, как действует вся Европа!
Только Эстония и Латвия продолжают чинить препятствия авиакомпаниям. В Хельсинки приземляются самолеты изо всех стран. Финляндия уже давно поняла, что распространителем вируса является не самолет, а человек.
– Что же нас ждет?
– В случае черного сценария из Таллинна в один прекрасный момент больше не улетит ни один самолет. Раз Таави Аас всё запрещает, ему ничего не стоит запретить в конце концов и полеты в Германию или Хельсинки. Эстония тем самым окажется изолированной от всего мира.