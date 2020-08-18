Для уволенных из-за стачек белорусов собрали 700 тысяч долларов

В Беларуси активно идет сбор средств для участников протеста, которые лишились работы, поддержав забастовку на своем предприятии, или как-то иначе пострадали от политических репрессий. Как сообщает в ночь на вторник, 18 августа, белорусское онлайн-издание Tut.by, на поддержку этих граждан уже было пожертвовано более 700 тысяч долларов.
На странице соцсети Facebook, через которую осуществляется сбор помощи, по состоянию на раннее утро 18 августа было указано, что за четыре дня в акции приняли участие почти 14 тысяч человек.
"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Белоруссии", - написали организаторы сбора помощи в этой группе.
Другая инициатива по сбору помощи жертвам политических репрессий в Белоруссии была запущена на Facebook в середине июня. На момент публикации материала через нее уже было пожертвовано в пересчете более 2 627 000 долларов. К этому времени инициативу поддержали почти 63 700 человек.
Инициативы по оказанию финансовой помощи протестующим в Белоруссии
По информации Tut.by, в Белоруссии сейчас имеются и другие инициативы, направленные на сбор средств для протестующих. Так, одна из минских IT-компаний решила отменить корпоратив и отдать выделенные на него деньги - 4000 долларов - пострадавшим, пишет издание.
Ранее, 14 августа, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на видеоконференции глав МИД стран-членов ЕС призвал провести специальную сессию Комитета по правам человека ООН на тему ситуации в Беларуси, ввести индивидуальные санкции за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также создать фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси.