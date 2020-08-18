Для уволенных из-за стачек белорусов собрали 700 тысяч долларов

На странице соцсети Facebook, через которую осуществляется сбор помощи, по состоянию на раннее утро 18 августа было указано, что за четыре дня в акции приняли участие почти 14 тысяч человек.

"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Белоруссии", - написали организаторы сбора помощи в этой группе.

Другая инициатива по сбору помощи жертвам политических репрессий в Белоруссии была запущена на Facebook в середине июня. На момент публикации материала через нее уже было пожертвовано в пересчете более 2 627 000 долларов. К этому времени инициативу поддержали почти 63 700 человек.

Инициативы по оказанию финансовой помощи протестующим в Белоруссии

По информации Tut.by, в Белоруссии сейчас имеются и другие инициативы, направленные на сбор средств для протестующих. Так, одна из минских IT-компаний решила отменить корпоратив и отдать выделенные на него деньги - 4000 долларов - пострадавшим, пишет издание.