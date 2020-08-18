В США осудили Путина за его готовность помочь Лукашенко

При этом конгрессмены выразили свою поддержку протестующим, требующим реализации своих демократических прав.

"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

В Конгрессе призвали защитить право Белоруссии самой определять свое будущее

"В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем безрассудное предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режиму Лукашенко в Белоруссии. Мы призываем администрацию США продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Белоруссии самостоятельно определять свое будущее", - говорится далее в документе.