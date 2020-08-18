В США осудили Путина за его готовность помочь Лукашенко

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резко осудил сделанное на фоне не утихающих в Белоруссии протестов против вероятных фальсификаций на президентских выборах заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова оказать Минску помощь, в том числе военную, для обеспечения безопасности, пишет Deutsche Welle.
При этом конгрессмены выразили свою поддержку протестующим, требующим реализации своих демократических прав.
"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.
В Конгрессе призвали защитить право Белоруссии самой определять свое будущее
"В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем безрассудное предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режиму Лукашенко в Белоруссии. Мы призываем администрацию США продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Белоруссии самостоятельно определять свое будущее", - говорится далее в документе.
15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны страны заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным была достигнута договоренность о том, что Москва "при первом запросе" поможет обеспечить безопасность Белоруссии в случае внешних военных угроз.