Японские власти пытались инициировать слияние Nissan и Honda

По информации издания, данная инициатива была вызвана обеспокоенностью властей перспективами автомобильного сектора в стране на фоне конкуренции, которая ужесточилась на из-за роста спроса на беспилотные автомобили.

Также чиновники выражали озабоченность будущим автомобильной компании Nissan, которая может оказаться в уязвимом положении в случае крушения партнерства с компанией Renault. Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон был арестован еще в 2018 году по подозрению в мошенничестве.

Однако обе компании идею слияния отвергли, не состоялись даже переговоры. Источники газеты в качестве препятствий указали на невозможность использования общих деталей при сборке автомобилей Nissan и Honda из-за фундаментальных различий, а также значительно отличающиеся бизнес-модели компаний и сосредоточенность Nissan на развитии альянса с Renault.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. С 2010 по 2018 год он занимал пост председателя совета директоров Nissan. Осенью 2018 года Гон оказался в токийской тюрьме по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, он и его правая рука Грег Келли скрывали подлинные размеры доходов с целью ухода от уплаты налогов. Через полгода Гона освободили под залог, и он находился под домашним арестом.

31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию в ящике из-под музыкальных инструментов и направился в Бейрут. По словам Гона, в прокуратуре Японии ему угрожали преследованием его семьи, если он не подпишет признание в предъявленных ему обвинениях.